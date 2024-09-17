Тисячі людей поранені внаслідок вибухів пейджерів у Лівані: серед них посол Ірану, є загиблі (відео)

Внаслідок вибухів пейджерів у Лівані багато поранених і загиблих. Їх кількість постійно зростає. «Хезболла» звинувачує у цьому Ізраїль. Серед поранених – посол Ірану.

«Новини України – НСН» розповідають, що про це відомо.

У Лівані тисячі людей отримали поранення внаслідок вибухів пейджерів. Станом на цей момент мова йде про понад 2000 поранених і 25 загиблих. Але кількість постраждалих постійно зростає. Імовірно, пристрої зламали ізраїльські спецслужби

Агентство Reuters пише, що сотні членів ліванського збройного угруповання «Хезболла», включаючи бійців та медиків, були серйозно поранені через вибухи пейджерів, які вони використовують для конспіративного зв’язку.

Більшість вибухів сталася в столиці країни Бейруті. На поширених кадрах із камер відеоспостережень показано, як у публічних місцях, у тому числі на ринку, у людей у ​​цивільному одязі різко виникають невеликі вибухи. Деякі постраждалі втратили кінцівки, інші спливли кров’ю, повідомляють місцеві ЗМІ.

Лікарні Бейруту переповнені.

Іранське агентство Mehr повідомило, що внаслідок вибуху пейджера також було поранено посла Ірану в Лівані Моджтаба Амані.

Associated Press зв’язалося із ізраїльськими військовими, але ті відмовилися від коментарів.

Лідер «Хезболли» Хасан Насралла раніше попередив членів угруповання не носити з собою мобільні телефони, заявивши, що вони можуть бути використані Ізраїлем для відстеження їх пересування та завдання точкових ударів.

Тисячі людей поранені внаслідок вибухів пейджерів у Лівані: відео

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