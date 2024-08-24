Увечері 23 серпня в німецькому місті Золінген під час фестивалю невідомий напав з ножем на людей. Троє загиблих, багато поранених.

Про це пише AP, передають “Новини України – НСН”.

Так, ввечері очевидці повідомили поліцію про невідомого, який поранив кількох людей без розбору на центральній площі міста. Поліція заявила, що нападник утік і нині є мало інформації про цю людину.

Невідомий напав з ножем на людей на фестивалі у Німеччині – є загиблі і поранені

Один з організаторів фестивалю вийшов на сцену і попросив відвідувачів «спокійно покинути місце». Він закликав їх бути пильними, оскільки нападника не затримали.

Поліція зазначила, що поранених було п’ятеро, натомість головний представник регіональної служби безпеки Герберт Ройль, який прибув на місце події в суботу вранці, заявив, що їх шестеро.

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