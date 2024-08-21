В Івано-Франківську у вікно одного із закладів під час того, як було оголошено повітряну тривогу, влучив невідомий предмет.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на місцеве видання “Галицький кореспондент”.

За словами місцевих, інцидент стався 21 серпня під час загрози дронової атаки. Тоді у вікно одного із закладів у центрі міста залетів невідомий об’єкт.

Невідомий предмет залетів у вікно закладу під час тривоги в Івано-Франківську

Очевидці заявляють, що у вікно нібито залетіла “куля”, яка могла впасти після спроб збити ворожий дрон.

За словами начальника сектору комунікацій головного управління національної поліції в Івано-Франківській області Андрія Яцківа, на місці працюють поліцейські та експерти. Однак який саме предмет залетів у вікно закладу “поки експерт не встановить, сказати важко”.

Нагадаємо, вдень середи, 21 серпня, в Івано-Франківській області працювало ППО. За словами очільниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, обійшлося без жертв та руйнувань.

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