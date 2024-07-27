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В Україні запускають новий проєкт допомоги населенню у 6 областях

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В Україні запускають новий проєкт допомоги населенню у 6 областях

В Україні запускають новий проєкт допомоги населенню у 6 областях. Допомога надаватиметься різнопланова. Розповідаємо про це детальніше.

Йдеться про екстрену ініціативу «Razom z Ukrainoiu zavzhdy» 06/UCR/012832, яка спрямована на підтримку українського населення, яке постраждало від війни в Україні, і станом на зараз проживає в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Ініціатива фінансується Італійською Агенцією з питань Співробітництва в галузі Розвитку AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo). Проєкт реалізуються завдяки співпраці з італійськими організаціями Focsiv, Missione Calcutta APS ETS, ARCS, Condivisione tra i popoli та IBO Italia, у підтримці локальних партнерів, зокрема: Івано-Франківська Архієпархія УГКЦ, Caritas Spes Odessa, Громадська Організація “Добрі люди Буковини”, ДОМ4824, БО БФ “Дон Калабрія Україна”.

Які види допомоги населенню надаватимуться

В Україні запускають новий проєкт допомоги населенню у 6 областях

Коротко про цілі проєкту:

  • психологічна підтримка та реабілітація для вразливих категорій населення в Івано-Франківську, Чернівцях Дніпрі та Харкові;
  • безкоштовні юридичні консультації для вразливих категорій населення у Івано-Франківську;
  • безкоштовні медичні обстеження для вразливих категорій населення у Чернівцях та Івано-Франківську;
  • дистрибуція продуктових наборів в Івано-Франківську, Дніпрі та Чернівцях;
  • літні табори для дітей в Івано-Франківську;
  • харчування ВПО у шелтерах, які знаходяться на території Івано-Франківської області;
  • мобільна амбулаторія — обстеження для найбільш вразливих маломобільних категорій населення в Івано-Франківській області;
  • дистрибуція гігієнічних наборів та ваучерів у Чернівцях;
  • придбання товарів з метою підготування до зими у Чернівцях;
  • екстрена підтримка вразливого населення (кеш асістанс) в Одесі та Миколаєві;
  • інформування населення стосовно мінної небезпеки у Харкові, Дніпрі, Івано-Франківську, Миколаєві, Одесі, Чернівцях;
  • активності для жінок, які стали жертвами та перебувають у зоні ризику фізичного чи психологічного насилля в Івано-Франківську;
  • психологічна підтримка вразливих категорій дорослого населення за допомогою арттерапії у Чернівцях та Івано-Франківську;
  • психологічна реабілітація для жінок, які проживають тяжку втрату;
  • Capacity Building для персоналу проєкту у Чернівцях, Івано-Франківську, Миколаєві, Дніпрі, Одесі та Харкові;
  • спеціалізована психологічна підтримка для дітей та їхніх сімей в Одесі.

Якщо ви проживаєте у вказаних вище областях і потребуєте допомоги, слідкуйте за оновленнями сторінки Health care for safety and rehabilitation

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

 

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