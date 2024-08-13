У Німеччині напередодні увечері затримали підозрюваного у смерті українського біженця у місті Росток. Ним виявився 26-річний українець.

Про це DW повідомили у прокуратурі Ростоку, передають “Новини України – НСН”.

Як зазначили у відомстві, наразі до суду передане клопотання про арешт підозрюваного.

Поліція затримала підозрюваного у смерті українського біженця у Німеччині – хто ним виявився

Також повідомили, що затриманим виявився 26-річний українець.

Про обставини вбивства та імовірні мотиви прокуратура не повідомляє, посилаючись на таємницю слідства.

Тіло 46-річного українця виявили в спеціалізованому центрі для біженців вдень у понеділок, 12 серпня. Співробітник сповістив поліцію та служби екстреної допомоги, однак лікар швидкої допомоги зміг лише констатувати смерть українця на місці.

Як зазначили правоохоронці, обставини виявлення вказують на вбивство.

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