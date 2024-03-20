Євросоюз попередньо погодив продовження торговельних пільг для України. Рада ЄС та Європарламент досягли угоди.

Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС, передає НСН.

Рада ЄС і Європейський парламент попередньо домовилися продовжити призупинення ввізних мит і квот на український експорт до ЄС до 5 червня 2025 року.

Водночас Євросоюз збільшить захист «чутливої ​​сільськогосподарської продукції», посилюючи запобіжні заходи, які включені в чинну постанову про тимчасові заходи лібералізації торгівлі. Це потрібно для врахування негативних впливів на ринку однієї або кількох держав-членів, а не тільки на ринку ЄС загалом.

Новий автоматичний захист додадуть до таких товарів, як птиця, яйця, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед. Тобто Єврокомісія запровадить тарифні квоти, якщо імпорт такої продукції перевищить середнє арифметичне обсягів, імпортованих у 2022 та 2023 роках.

Єврокомісія діятиме швидше (протягом 14 днів замість 21), якщо доведеться вводити автоматичні захисні заходи.

Разом з цим Єврокомісія продовжуватиме посилено моніторити імпорт пшениці та інших зернових культур, автоматичний захист діятиме на чотири додаткових продукти (овес, кукурудза, крупа та мед).

Тепер Європейському парламенту і Раді ЄС залишилося схвалити тимчасову угоду.

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