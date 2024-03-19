Європа має перейти до режиму воєнної економіки через загрозу з боку РФ. Таку гучну заяву зробив президент Європейської ради Шарль Мішель. Він закликав підтримувати Україну і не покладатися на інші сили – зокрема на США.

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав європейські держави серйозно сприймати РФ як військову загрозу та готуватися до усіх можливих сценаріїв.

Про це повідомляє агенція Reuters, передає НСН.

Європа повинна зміцнити свою обороноздатність та перейти до режиму воєнної економіки у відповідь на загрозу з боку РФ, – заявив президент Європейської ради Шарль Мішель

За його словами, Європі необхідно взяти на себе відповідальність за власну безпеку, а не надто покладатися на підтримку таких країн, як США.

Якщо ми не отримаємо належної відповіді ЄС та не надамо Україні достатньої підтримки, щоб зупинити РФ, ми будемо наступні. Тому ми повинні бути готовими до оборони та переходити до режиму воєнної економіки, – сказав Мішель Якщо ми хочемо миру, ми повинні готуватися до війни, – додав він

Мішель сказав, що в той час, як Європа досягла успіхів після вторгнення військ РФ в Україну у лютому 2022 року, зокрема, шляхом збільшення потужностей військового виробництва на 50%, потрібно зробити набагато більше, а протягом десятиліть, країни Європи не інвестували достатньо у власну безпеку та оборону.

Мішель закликав країни ЄС забезпечити, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно на полі бою, зокрема, шляхом витрачання коштів ЄС на військову техніку та використання надприбутків від заморожених активів РФ для закупівлі зброї для України.

Він закликав країни сприяти інвестиціям в оборону, зокрема, шляхом розгляду зміни повноважень кредитного підрозділу ЄС, Європейського інвестиційного банку, щоб дозволити йому підтримувати розвиток оборонної промисловості Європи.

Раніше ми повідомляли: Коли в Україну доставлять боєприпаси, придбані за допомогою Чехії

Ще новини України і світу: «Ми не відступимо»: Байден у промові згадав Путіна – основні тези звернення до Конгресу