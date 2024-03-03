«Джихад проти імперії зла»: повстанці у РФ зробили заяву після бою в ніч на 3 березня (відео)

Повстанці у РФ зробили заяву після бою в ніч на 3 березня. Вони звернулися до світової спільноти, пояснивши, що ведуть «священну війну» проти імперії зла – тобто проти Російської Федерації.

Командування Інгуської Визвольної Армії зробило заяву у зв’язку із бойовим зіткненням, що відбулися сьогодні у Карабулаку (Ілдарха-ГІaла), передає НСН.

Відповідне звернення до світової спільноти було оприлюднене в офіційному каналі Інгуської Визвольної Армії.

Нашими ворогами та законною військовою ціллю є так звані “російські силовики”. Ми – муджахіди ГІалгіайче, не боремося з мирним населенням, але кожен, хто одягнув на себе погони імперії, не має значення, ФСБ, ВС-РФ або інші численні каральні органи – наш ворог і законна військова мета, незалежно від їхньої національності, – йдеться у повідомленні

Зазначається, що “операція відплати” російських окупантів – не що інше, як спроба залякування, спричинена власною панікою та безсиллям. “Поліція” та “ФСБ” не змогли придумати нічого кращого, ніж атакувати багатоквартирний житловий будинок з вогнеметів “Джміль”.

Це найкраща ілюстрація жорстокості, нелюдяності та ганьби режиму-окупанта. Так само Росія воювала в Чечні, в Сирії, а сьогодні в Україні – ракетними атаками по мирному населенню, терористичним залякуванням, захопленням заручників, знищенням беззбройних, старих, жінок і дітей. У цьому нерівному бою інгуські воїни-муджахіди виявили стійкість, мужність і героїзм перед лицем багаторазово переважаючого супротивника. Група з кількох воїнів вела вогневий бій на непідготовлених позиціях упродовж 24 годин. Ми продовжимо наш джихад проти Імперії зла. Ніхто з тих, хто погодився надіти погони російської держави, з дозволу Аллаха більше не спатиме спокійно, ні в Інгушетії, ні в Росії, ні деінде у світі, – наголошується в заяві

Нижче – повний текст звернення.

Повстанці у РФ дали бій силовикам в Інгушетії в ніч на 3 березня

У місті Карабулак в Інгушетії (РФ) із вечора 2 березня до ранку 3 березня в багатоповерхівці російські силовики вели перестрілку із групою нібито “бойовиків”. У місті оголосили режим контртерористичної операції. Про це написали пропагандистські російські агенції ТАСС й “Інтерфакс”, посилаючись на Національний антитерористичний комітет РФ (НАК).

Як пише ТАСС, в одній із житлових будівель у Карабулаку виявили “групу бандитів, які виношують намір учинити резонансні злочини терористичного спрямування”. За даними агентства, під час спроби затримання “бойовики” відкрили вогонь по силовиках.

Під час перестрілки в будинку почалася пожежа, її незабаром загасили.

Російська влада стверджує, що шість осіб у будинку нібито були прихильниками ІДІЛ і були причетні до “низки злочинів терористичного спрямування”, зокрема нападу на пост Дорожньо-патрульної служби й убивства трьох співробітників російської поліції в березні 2023 року.

Уранці 3 березня російська влада повідомила, що в результаті операції “нейтралізовано шістьох бандитів, яких раніше заблокували спецпризнеченці ФСБ”.

Telegram-канал Baza писав, що в результаті перестрілки загинув випадковий перехожий і постраждали троє російських силовиків. Влада ж РФ стверджує, що втрат серед силовиків і постраждалих серед цивільного населення немає.

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