Наступного тижня Сенат проголосує за допомогу Україні і Ізраїлю – Reuters

Наступного тижня Сенат проголосує за допомогу Україні і Ізраїлю. Для цього сенатори перенесуть свою відпустку. Про це пише Reuters, передає НСН.

Наступного тижня американський Сенат проголосує за військову допомогу для України та Ізраїлю, оскільки продовжаться переговори щодо зміни безпекової політики Сполучених Штатів, пов’язані з наданням фінансування.

Як пише Reuters, про це повідомив керівник більшості в Сенаті Чак Шумер.

За його словами, сенатори перенесуть свою відпустку, яка мала розпочатися сьогодні, і вже в понеділок мають намір зібратися, щоб учасники переговорів отримали час для ухвалення рішення.

Від нашого успіху багато чого залежить. Нам відомо, що світ спостерігає, – сказав політик

Нагадаємо, що глава Білого дому Джо Байден закликав членів законодавчого органу проголосувати за ухвалення додаткового пакету допомоги для забезпечення 50 мільярдів доларів на нову безпеку Україні, оскільки вона протистоїть російському військовому вторгненню, та 14 мільярдів доларів для Ізраїлю, який веде війну проти бойовиків угруповання ХАМАС у Газі.

Проте республіканець Майк Джонсон, який є спікером Палати представників Конгресу США, неодноразово стверджував, що голосування за цю допомогу стане можливим за умови її з’єднання з посиленням контролю на кордоні США та Мексики.

Президент України Володимир Зеленський, повертаючись додому після зустрічей у Вашингтоні, заявив, що очікує, що Конгрес незабаром ухвалить необхідні заходи.

У своєму нічному відеозверненні Зеленський сказав, що почув від спікера Палати представників Джонсона «слова поваги до нашого народу, до нашої боротьби». Були важливі поради, важливі домовленості.

Ми продовжимо нашу роботу” він сказав. “Ми очікуємо, що Конгрес найближчим часом затвердить ключові рішення” він сказав. “Ми повинні перемогти.”

Будь-яка угода, досягнута в Сенаті, який демократи контролюють більшістю 51-49, також повинна отримати схвалення Палати представників, яку республіканці контролюють 221-213, перш ніж прийняти закон. Законодавці Палати представників залишили Вашингтон, як і було заплановано в четвер, щоб розпочати святкові канікули.

Ми досягаємо прогресу, і Білий дім залучений, і це добре. Все надихає,” – сказав Сенатор Джон Тун, республіканець № 2 у Сенаті, попередивши, що «зараз вони все ще обговорюють концепції».

Тим не менш, деякі сенатори від обох партій висловили занепокоєння.

Сенатор Том Коттон, республіканець, сказав, що учасники переговорів досягли прогресу, але залишаються «дуже далекими» від домовленостей.

Байден заявив цього місяця, що готовий піти на значні поступки щодо безпеки кордону, щоб укласти угоду з республіканцями.

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