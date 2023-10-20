Джо Байден звернувся до американців: що він сказав

Президент США Джо Байден звернувся до американців у ніч проти 20 жовтня за київським часом, назвавши сьогоднішній момент переломним для людства – адже відбувається битва між демократіями і автократіями, передає НСН з посиланням на CNN.

Американський лідер підкреслив, що намагається у цей момент заручитися підтримкою народу для фінансування військової допомоги Україні і Ізраїлю. Тому, за словами Байдена:

Екстрений бюджетний запит на фінансування Ізраїлю та України буде направлено в п’ятницю.

Допомога Україні і Ізраїлю є «розумною інвестицією», що принесе дивіденди майбутнім поколінням.

При цьому Вашингтон не хоче, щоб армія США воювала з російською, – підкреслив Байден. Натомість США і партнери працюють над кращим майбутнім для Близького Сходу, бо це є інвестицією у безпеку і принесе користь самому Вашингтону.

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Байден порівняв події цього місяця в Ізраїлі з майже 20 місяцями війни в Україні. Президент США сказав, що підтримка обох війн в Ізраїлі та Україні є “життєво важливою для національної безпеки Америки”.

Байден пояснив, що військова допомога Україні допомагає створити робочі місця в Америці:

“Дозвольте мені прояснити дещо. Ми відправляємо Україні техніку, яка лежить у нас на складах. І коли ми використовуємо гроші, надані Конгресом, ми за цей рахунок поповнюємо наші власні запаси новим устаткуванням, зброєю, яка захищає Америку і яка виготовлена в Америці”.

Він попередив, що супротивники та конкуренти США “спостерігають”.

Байден виступив проти ісламофобії та антисемітизму , які посилилися останніми днями. Він звернувся до тих, хто постраждав від цього: “Я хочу вам сказати ось що: ви всі американці”.

Президент США згадав свою нещодавню поїздку до Ізраїлю , де він зустрівся з ізраїльськими офіційними особами та підтвердив підтримку країни. Він сказав, що перебуваючи там, він “бачив людей сильних, рішучих, стійких, а також злих, у шоці та глибокому, глибокому болі”.

Він також повторив свою обіцянку повернути американських заручників додому в Америку, сказавши, що “для мене немає вищого пріоритету, ніж безпека американців, які є заручниками”.

Окрім цього, Байден підтвердив підтримку рішення про дві держави , сказавши, що “Ізраїль і палестинці однаково заслуговують на те, щоб жити в безпеці, гідності та мирі”.

Президент США намагався провести чітке розмежування між ХАМАС і палестинським народом. Він сказав, що бойове угруповання “не представляє палестинський народ” і звинуватив його у використанні палестинців “як живого щита”. Він сказав, що його “серце розбите через трагічну втрату палестинських життів ” і додав, що США “залишаються відданими праву палестинського народу на гідність і самовизначення”.

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