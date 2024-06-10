«Отже, війна вийшла на новий рівень»: безпілотники атакували буксир і баржу в Таганрозькій затоці

Безпілотники атакували буксир і баржу в Таганрозькій затоці. Інформацію про це російські ЗМІ почали поширювати увечері 9 червня, а сама подія сталася напередодні – 8 червня. У мережі вже з’явилися фото і відео атаки та її наслідків.

Таганрозька затока розташована в північно-східній частині Азовського моря і є її найбільшою затокою.

В результаті атаки у баржі «Секція-179» були пошкоджені конструкції вище за ватерлінію, а у буксира «Інженер Смирнов» вибиті шибки, пишуть російські Телеграм-канали. Їх цитує моніторинговий Телеграм-канал «Кримський вітер», передають Новини України – НСН,

Повідомляється, що два члени екіпажу отримали легкі осколкові поранення. Сам буксир, як стверджується, залишається на ходу і повертається до порту Азов у ​​Ростовській області.

РосЗМІ повідомляють, що удар по суховантажній баржі «Секція-179» проекту Р-156 завдано у світлий час (19:22 по Москві), від близького вибуху легкі пошкодження (вибите скло) отримав буксир-штовхач «Інженер Л.Г. Смирнов» (MMSI: 273317670) проекту 81200, який буксирував цю баржу

Згідно з інформацією від джерел «Кримського вітру», буксир доставляв баржу Волго-Донським каналом в Азовське море. Далі її мали поставити біля Керченського мосту з боку Чорного моря як бонові загородження.

Найцікавіше в цій атаці те, що вона була здійснена безпілотним літальним апаратом. Отже, війна українців вийшла на новий рівень, – констатує Кримський вітер

Безпілотники атакували буксир і баржу в Таганрозькій затоці: відео моменту

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