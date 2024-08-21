Наймасштабніша атака на Москву, під ударом Ростов, Бєлгород, Калуга, Курськ і Брянськ – що відомо (відео)

Наймасштабніша атака на Москву відбулася цієї ночі. Принаймні, про таке повідомляють представники російської влади. Також під ударом безпілотників і ракет в ніч на 21 серпня були Ростовська, Бєлгородська, Калузька, Курська і Брянська області.

«Новини України – НСН» розповідають все, що про це відомо.

Наймасштабніша атака на Москву

У ніч на середу, 21 серпня, Москву атакували безпілотники. У міському окрузі Подольськ російська ППО нібито відбила атаку безпілотників, які летіли на російську столицю.

Як повідомив мер Москви Сергія Собяніна в Телеграм, російські сили протиповітряної оборони відбили атаку безпілотників на Підмосков’я.

«Силами ППО Міноборони в міському окрузі Подольськ відбито атаку безпілотника, що летів на Москву», – заявив він

За словами посадовця, на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події.

Пізніше мер Москви заявив, що ППО збила близько 10 безпілотників. Він назвав нічну атаку однією з наймасованіших спроб атакувати Москву за допомогою дронів.

Мешканцям столиці країни-агресорки та її околиць сьогодні вночі було не до сну.

Ось такі “салюти” на честь “СВО за планом” спостерігали вони зі своїх вікон.

Під атакою були й інші регіони на Росії

Крім атаки на Підмосков’я, в соцмережах повідомлялося також про повітряні атаки на Білгородську та Ростовську область.

Удар по Новошахтинську

Так, російський опозиційний телеграм-канал ВЧК-ОГПУ повідомляє, що у Новошахтинську (Ростовська область) було збито ракету – а на місці її падіння почалася сильна пожежа.

А у Генштабі ЗСУ вже прокоментували офіційно цей удар.

Сили оборони України продовжують послаблювати протиповітряну оборону російських загарбників, – йдеться у офіційному повідомленні

Зазначається, що у ніч на 21 серпня підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області рф.

За результатами об’єктивного контролю спостерігались вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується.

Слід зазначити, що комплекси С-300 російські загарбники використовують і для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільне населення. Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони України по важливих цілях збройних сил рф триває, – йдеться у повідомленні Бєлгород

Мешканці Бєлгорода знаходять на вулицях міста уламки ракет.

А вночі тут було так:

В російському міноборони про ракети не згадують, а кажуть, що російська ППО вночі знищила 45 українських БпЛА літакового типу. Серед 45 знищених за ніч БПЛА 11 збито над Московською областю, ще 23 знищено над Брянською, 6 – над територією Білгородської області, 3 – над Калузькою та 2 – над Курською областю.

Скільки безпілотників не знищено, у міноборони рф не повідомляють.

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