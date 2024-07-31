Повітряна атака в ніч на 31 липня стала однією з наймасованіших дронових атак від початку війни. Ворог запускав “Шахеди” і ракету. Українським силам ППО вдалося збити ВСІ цілі. Але не обійшлося без руйнувань.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 31 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини та 89-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Основний напрямок удару – Київщина!

Це одна із наймасованіших атак ударних БпЛА «Shahed-131/136». Таку ж кількість «шахедів» ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників, – йдеться у повідомленні

Із 89-ти ударних БпЛА «Shahed-131/136», виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних Сил, збито усі 89!

До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи усіх Сил оборони України, тактична авіація Повітряних Сил та армійська авіація Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил. Також збито керовану авіаційну ракету Х-59, якою ворог атакував Миколаївщину.

Повітряна атака в ніч на 31 липня: ситуація в регіонах

Київщина

Цієї ночі головною ціллю агресора став Київ. На столицю України ворог спрямував багато десятків своїх безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні. Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА.

Про це повідомляють у КМВА.

Повітряна тривога в столиці тривала понад 7 годин вночі, а потім знову лунала вранці. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків.

Під час ранкової, другої хвилі повітряного удару дронами, ворожі БпЛА продовжили атакувати Київ хвилями з певних напрямків. Але жоден безпілотник своєї мети не досяг. Силами та засобами ППО було уражено вночі було знищено понад 30 ворожих ударних дронів, а вранці ще кілька безпідотників. Загалом, за ці дві хвилі разом в повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад чотири десятки БпЛА противника.

За даними оперативного зведення на цю хвилину – у Києві без постраждалих та руйнувань. Данні попередні, інформація уточнюється.

А от на території Київської області вночі внаслідок падіння уламків безпілотників є руйнування.

В регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збито. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає. Падіння більшості безпілотників зафіксовано поза межами населених пунктів.

Станом на 9:30 вже є інформація про пошкодження 13 приватних будинків в чотирьох районах Київщини. Уламками пошкоджені фасади, покрівлі дахів, вибиті вікна.

В одному з цих будинків рятувальники ДСНС ліквідували пожежу. Це сталося у Броварському районі.

Будівля частково зруйнована. Пожежу ліквідовано о 04:14 на площі 60 м2. Загиблих і травмованих немає.

До ліквідації пожежі залучались 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Про це повідомили у ДСНС.

Полтавщина

Проти ночі 31 липня вибухи чули жителі Полтавської області.

Загалом повітряна тривога в регіоні тривала близько 10 годин. Вона розпочалася 30 липня близько 22:12. Відбій жителі регіону почули лише вранці 31 липня о 08:38.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін підтвердив, що лунали вибухи, однак він наголосив, що це працювала ППО.

Як констатував посадовець, на щастя, ніхто не постраждав під час атаки російських безпілотників на Полтавщину.

Наші потужно відпрацювали. Завдяки захисникам, влучань на території області не зафіксовано, – вказано в повідомленні

Дніпропетровщина

Вночі над Дніпропетровською областю було збито 6️ ворожих «Шахедів». Про це повідомили у ДніпроОВА. Про руйнування і постраждалих інформація не надходила.

Миколаївщина

Росіяни скерували на Миколаївську область авіаційну ракету та запустили чотири ударні дрони. Усі цілі вдалось збити силам ППО.

Уночі силами та засобами ППО на Миколаївщині знищено одну керовану авіаційну ракету та чотири БпЛА типу “Shahed 131/136”. Дякуємо Силам безпеки та оборони, — йдеться у повідомленні Миколаївської ОВА

Черкащина

Повітряна тривога тривала майже десять годин. У межах Черкаської області збили чотири БПЛА.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Майже десять годин поспіль область була на тривозі. Увесь цей час ми мали загрози ударів із повітря. Ворог знову масовано атакував нашу країну, – зазначив Ігор Табурець

За попередньою інформацією над Черкащиною збили чотири ворожі БПЛА. Інформація про потерпілих чи пошкодження не надходила.

Білорусь підіймала в небо винищувач, щоб збивати російські “Шахеди”

За інформацією «Беларускі Гаюн», пізно увечері 30 липня на аеродромі «Барановичі» було піднято в повітря винищувач ВПС РБ. Політ, ймовірно, був пов’язаний із перехопленням російських безпілотників Shahed-136/131.

Пізніше моніторингова група повідомляла про російські “Шахеди” на прикордонні Білорусі і на території РБ. Про те, чи були вони збиті, наразі невідомо.

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