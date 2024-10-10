«Афігєть»: з’явилися відео, як вибухають 400 «Шахедів» на Росії, уражених Силами оборони України

Ввечері 9 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що вдалося уразити базу зберігання «Шахедів» на Росії. З’явилося відео з місця феєричної події. Вражені не тільки «Шахеди» – місцеві мешканці теж під враженням. Вони такого ще не бачили.

Точне влучання в ціль

Отже, Сили оборони України успішно уразили базу зберігання БпЛА “Шахед”, повідомляє Генштаб ЗСУ, передають «Новини України – НСН».

Ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу “Шахед”, що поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї рф.

За наявною інформацією там зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об’єкту спостерігалася вторинна детонація.

Знищення бази зберігання БпЛА “Шахед” суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл. Бойова робота по військових цілях загарбників триває, – кажуть у Генштабі

Відео, як вибухають 400 «Шахедів» на Росії

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