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«Афігєть»: з’явилися відео, як вибухають 400 «Шахедів» на Росії, уражених Силами оборони України

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Журналіст
«Афігеть»: з’явилися відео, як вибухають 400 «Шахедів» на Росії, уражених Силами оборони України

Ввечері 9 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що вдалося уразити базу зберігання «Шахедів» на Росії. З’явилося відео з місця феєричної події. Вражені не тільки «Шахеди» – місцеві мешканці теж під враженням. Вони такого ще не бачили.

Точне влучання в ціль

Отже, Сили оборони України успішно уразили базу зберігання БпЛА “Шахед”, повідомляє Генштаб ЗСУ, передають «Новини України – НСН».

Ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України  атакували базу зберігання БпЛА типу “Шахед”, що поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї рф.

За наявною інформацією там зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об’єкту спостерігалася вторинна детонація.

«Афігеть»: з’явилися відео, як вибухають 400 «Шахедів» на Росії, уражених Силами оборони України

Знищення бази зберігання БпЛА “Шахед” суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл. Бойова робота по військових цілях загарбників триває, – кажуть у Генштабі

Відео, як вибухають 400 «Шахедів» на Росії

“Афігєть!”

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