В Феодосії вибухнула і потужно горить нафтобаза – це найбільший нафтоперевалочний термінал у Криму (відео)

В Феодосії вибухнула і потужно горить нафтобаза. Повідомляється, що це найбільший нафтоперевалочний термінал у Криму. Всього таких на окупованому півострові два.

«Новини України – НСН» розповідають, що про це відомо.

В Феодосії горить нафтобаза

У тимчасово окупованій загорілася нафтобаза. Пожежа почалася близько 4 ранку 7 жовтня. Місцеві жителі чули вибухи, окупаційна влада заявляє про відсутність жертв і постраждалих.

Після атаки дронів у Феодосії горить нафтобаза. Про це повідомляє так званий “радник” голови окупантів Криму Олег Кючков.

Загоряння на феодосійській нафтобазі. Працюють розрахунки МНС, – йдеться у повідомленні

Представник окупаційної влади додав, що нібито жертв і постраждалих нема.

Місцеві пабліки повідомляють, що перед пожежею місцеві жителі чули вибухи.

Як повідомляє місцевий телеграм-канал «Кримський вітер», через пожежу на нафтобазі Феодосії перекрили рух вулицями Геологічною і Федько від перехрестя з Керченською трасою до району автовокзалу. Про це повідомив так званий мер Ігор Ткаченко.

Дим на нафтобазі Феодосії піднімається трьома ‘стовпами’, що може свідчити про три основні джерела займання – зазначає моніторинговий телеграм-канал

Також тут повідомляють, що Феодосійський нафтоперевалочний термінал є найбільшим в окупованому Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Всього на півострові два такі термінали, другий розташований у тимчасово окупованому Севастополі. Нафтобаза знаходиться на східному краю Феодосії, неподалік селища Берегове.

Об’єм резервуарних ємностей – 250 тисяч кубічних метрів.

У березні 2024 року його вже атакували дрони, тоді було пошкоджено магістральний трубопровід перекачування палива. Ця ж нафтобаза вже зазнавала атак у грудні та листопаді минулого року.

7 жовтня у Феодосії запроваджено режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру.

Генштаб підтвердив атаку

У Генштабі ЗСУ вже підтвердили удар по нафтобазі.

Тут заявили, що Сили оборони України уразили черговий важливий об’єкт російських загарбників

Сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим. В районі об’єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються. Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії рф, – йдеться у повідомленні Генштабу вранці 7 жовтня

Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають, – додають у Генштаб

Але не нафтобазою єдиною

Цієї ночі були також атаковані аеродроми Бельбек та Саки в окупованому Криму.

О 23.30 6 жовтня пролунали перші вибухи, які було добре чути у Сакському районі, а їх відлуння – у Сімферопольському та Червоногвардійському районах.

Усього місцеві нарахували до 12-15 вибухів. Також лунали черги із великокаліберної зброї. Через годину пролунала друга серія вибухів.

Як повідомило джерело «Кримського вітру», було щонайменше одне влучання в районі аеродрому в Новофедорівці.

У військових частинах Севастополя лунав сигнал тривоги. Близько опівночі з аеродрому Бельбек підняли в повітря авіацію.

Близько години ночі в районі аеродрому Бельбек виникла сильна пожежа. Його джерело невідоме.

РосМНС оголошувало повітряну небезпеку на всій території окупованого Криму. Z-паблік писали про атаку українських БПЛА і що, нібито, російська ППО все збила.

Міністерство оборони РФ повідомляє про атаку безпілотників у Криму. Заявляє, що 12 дронів було збито. Про Феодосію в офіційному зведенні жодного слова.

А раніше ми повідомляли: «Мені феєрверк подобається, але звук не дуже»: на росії в місті Торопець потужно горять склади боєприпасів після атаки БПЛА