На Росії в двох областях потужно палають нафтобази 4 жовтня (відео)

На Росії в двох областях палають нафтобази 4 жовтня. Одна із пожеж виникла внаслідок удару дрону.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо на цей момент.

Палають нафтобази в двох російських областях

Пожежі сталися у Воронезькій області і Пермському краї.

У Воронезькій області пожежа сталася через удар українських дронів.

Об’єкт був атакований в Аннинському районі у смт Анна. Місцева влада підтверджує атаку, але, як завжди, каже, що усе було збито. Просто збивали, як завжди, стратегічним об’єктом – нічого нового, це новітнє досягнення російської ППО.

В Аннинському районі Воронезької області засоби РЕБ придушили українські БПЛА, один з яких упав на територію нафтобази. Відбулося загоряння порожньої цистерни. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють пожежні розрахунки. Режим небезпеки атаки БПЛА у регіоні зберігається, – пише губернатор

Ось так горить «порожня цистерна».

А всього за ніч у РФ нібито збили 18 українських БПЛА, заявили в Міноборони країни-агресорки.

Над територією Білгородської області знищено 6 БПЛА, над територією Воронезької області знищено і перехоплено 6 БПЛА, 5 БПЛА знищено над акваторією Азовського моря і один – над територією Ростовської області, – йдеться у публікації відомства

Що ж до другої пожежі, то вона виникла у Пермському краї. У мережі публікують відео. А от причини загоряння нафтобази там наразі невідомі.

Відомо, що це приватна база зберігання нафтопродуктів, яка загорілася на площі 10 тис. кв. метрів.

Ось так палає нафтобаза в Пермському краї.

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