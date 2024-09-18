«Мені феєрверк подобається, але звук не дуже»: на росії в місті Торопець потужно горять склади боєприпасів після атаки БПЛА

На росії в місті Торопець Тверської області потужно горять склади боєприпасів після атаки БПЛА. Триває евакуація мешканців, а ціле село виявилося заблокованим. Тим часом центральна влада РФ навіть не визнала атаку, а місцева каже про «падіння уламків».

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Що відомо про атаку і пожежу в місті Торопець

У Торопці Тверської області внаслідок падіння уламків БПЛА в ході відбиття атаки силами ППО почалася пожежа, на місце виїхали всі екстрені служби, керівництво ГУ МНС РФ по Тверській області, ведуться роботи з локалізації пожежі, — заявив губернатор Тверської області Ігор Руденя

А місцеві жителі повідомили, що після атаки БПЛА горить склад боєприпасів. У мережі багато фото і відео з місця подій.

Згодом у Торопці почалася часткова евакуація мешканців. Про неї офіційно заявив уряд регіону

«У Торопці Тверській області триває процес гасіння пожежі на місці падіння уламків БПЛА, сили ППО продовжують відбиття масової атаки безпілотників у небі над містом. Для забезпечення безпеки мешканців Губернатор Тверської області Ігор Руденя ухвалив рішення про часткову евакуацію населення з території, де веде роботу ППО та локалізується пожежа. Проводяться необхідні заходи. Ситуація перебуває на контролі», – повідомляється в телеграм-каналі уряду

Жителів Торопця евакуювали до сусіднього міста Тверської області — Західної Двіни, повідомляє місцева адміністрація.

Місцеві жителі скаржаться, що пенсіонери не можуть самі дістатися площі, і не знають, як їм евакуюватись. Також жодної інформації адміністрація не надає про способів евакуації для мешканців сіл.

Відомо, що одне із сіл, що знаходиться поряд з атакованим складом боєприпасів у Тверській області, через пожежу виявилося відрізаним для евакуації, люди чекають допомоги на березі озера, човнів на всіх не вистачає

Про це повідомляють місцеві жителі, також про це пишуть родичі мешканців села Цикареве у мережі.

Будь ласка евакуюйте людей із села Цикареве. Вони стоять на березі озера Кудинського. Тільки по воді озером можливий до них під’їзд. Заради Бога допоможіть їм – від села нічого не залишилося. Люди потребують термінової евакуації. Семеро людей з одним веслом намагаються виїхати по озеру з Цікорево. Ті, хто залишився, чекають на допомогу по воді, — пише користувачка в місцевому чаті

Як повідомляє мешканка району, зв’язок із жителями села зник, але до цього жителі Цикареве просили для евакуації як мінімум 5 човнів. Місцева влада поки не дісталася жителів, які чекають на березі.

Село Цикареве знаходиться прямо навпроти складів однієї з військових частин. Судячи з карт, склади розташовані в передмісті Торопця — поряд з селами Цикареве, Кудине та Заріччя.

Станом на ранок 18 вересня склади з боєприпасами досі горять та детонують. Місцева влада атаку на військову частину не визнала, заявивши лише, що пожежа виникла після падіння уламків збитого БПЛА.

За ніч у РФ знищено 54 українські БПЛА, повідомляють ЗМІ з посиланням на Міноборони

З них 27 – над Курською областю, 16 – над Брянською, 7 – над Смоленською, 3 – над Білгородською та 1 – над Орловською.

Про Тверську область, де з ночі після атаки БПЛА горить і детонує склад із боєприпасами, відомство не повідомляє.

Як повідомляють російські ЗМІ, у Торопці знаходиться в/ч 54169 і її вже як мінімум двічі раніше атакували дрони. Влада регіону та Міноборони РФ про це не повідомляла. Так в/ч місті Торопець була атакована 2 безпілотниками рано-вранці 29 червня. Цю ж військову частину безпілотник також атакував уночі 5 травня. Тоді дрон теж упав на території військової частини, внаслідок чого виникла пожежа.

“Мені феєрферки подобаються, але звук – мерзенний” – каже місцевий у відео нижче.

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