На Росії горить аеродром у Волгоградській області після атаки дронів (відео)

На Росії горить військовий аеродром у Волгоградській області після атаки дронів 22 серпня. У мережі публікують відео пожежі. Детонують боєприпаси. Місцева влада вже підтвердила атаку.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо на цей момент.

Вночі 22 серпня у Волгоградській області Росії прогриміли вибухи та спалахнула пожежа поблизу аеродрому “Маринівка”.

Про це повідомили російські ЗМІ і мешканці у соціальних мережах.

Відомо, що пожежа виникла за 20 км від міста Калач-на-Дону біля військового аеродрому “Маринівка” в селі Октябрське. Росіяни запевняють, що загоряння сталося через атаку безпілотника.

За даними пабліків, регіон атакували одразу два БпЛА. Повідомляють, що один з них ліквідували “за кілька кілометрів від аеродрому”, а уламки іншого впали неподалік та спалахнули.

На відео – момент обстрілу.

Як розповідають місцеві мешканців, внаслідок пожежі почалася детонація снарядів. Ймовірна евакуація населення.

Нам оголосили зібрати документи. Можливо, буде евакуація. Вибухають снаряди, які в літаки завантажуються. Так як вони там лежать, у хаотичному порядку, то можуть летіти куди завгодно. Туди ні людей, нікого не підпускають. Гасити немає сенсу” — розповіла жителька Волгоградської області

Волгоградський губернатор підтвердив приліт БПЛА з військового об’єкту у регіоні

Сьогодні вночі силами ППО Міністерства оборони було відбито атаку БПЛА на територію Волгоградської області в районі Маринівки, більшість безпілотників було знищено. Внаслідок падіння БПЛА виникла пожежа на території об’єкту Міністерства оборони. Пожежно-рятувальні служби оперативно розпочали пожежогасіння. Жертв немає, – повідомив Андрій Бочаров

Згідно з відкритими даними, на аеродромі дислоковані фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремої розвідувальної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВПС і ППО, сформованої 1 січня 2014 року з авіаційної ескадрильї 7-ї бригади ВКО.

Тим часом повідомляють, що аеропорт Волгограда закрито через загрозу атаки БПЛА.

Затримуються кілька рейсів на виліт та на приліт.

Горить аеродром у Волгоградській області: відео

Вранці 22 серпня аеродром продовжує горіти. Місцеві мешканці насолоджуються видовищем.

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