ВІДЕО БОЮ: 4 воїни зупинили штурмову колону ворога біля Роботиного на Запоріжжі

4 воїни зупинили штурмову колону ворога біля Роботиного на Запоріжжі. Про справжній героїзм українських Захисників розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко і показав відео бою, передає НСН.

4 воїни бригади «Спартан» Гвардії Наступу зупинили штурмову колону біля Роботиного на Запоріжжі, – пише Клименко

Міністр розповів, що бійці вступили у бій проти трьох БТР-ів з піхотою на броні. Перший бронетранспортер підірвався на заготовленій міні, другий гвардійці підбили з РПГ. Третій встиг висадити піхоту, зав’язався стрілецький бій. Попри отримані поранення хлопці не відступили і вийшли з бою переможцями, отримали необхідну медичну допомогу. Вогнева підтримка бригади добила залишки окупантів.

4 воїни зупинили штурмову колону ворога біля Роботиного на Запоріжжі: відео бою

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