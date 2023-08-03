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Окупанти зранку гатять по Херсону: обстріляли громадський транспорт з людьми, собор і рятувальників

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Окупанти зранку гатять по Херсону: обстріляли громадський транспорт з людьми, собор і рятувальників
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Окупанти зранку гатять по Херсону 3 серпня, обстріляли громадський транспорт з людьми, собор і рятувальників, які приїхали на ліквідацію пожежі, що виникла після попередньої атаки. Відомо вже про 7-х поранених Про це НСН повідомляє, посилаючись на Херсонську ОВА.

Росіяни зранку обстріляли Херсон з артилерії. Били по громадському транспорту, який віз людей на роботу. Попередньо троє людей отримали поранення.

Крім того, під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл. Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка.

Окупанти зранку гатять по Херсону: фото

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