Окупанти зранку гатять по Херсону: обстріляли громадський транспорт з людьми, собор і рятувальників

Окупанти зранку гатять по Херсону 3 серпня, обстріляли громадський транспорт з людьми, собор і рятувальників, які приїхали на ліквідацію пожежі, що виникла після попередньої атаки. Відомо вже про 7-х поранених Про це НСН повідомляє, посилаючись на Херсонську ОВА.

Росіяни зранку обстріляли Херсон з артилерії. Били по громадському транспорту, який віз людей на роботу. Попередньо троє людей отримали поранення.

Крім того, під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл. Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка.

Окупанти зранку гатять по Херсону: фото

Ще новини України: «Отцы, у нас больше с вами нет Преображенского собора» – перші хвилини після удару по храму в Одесі і його історія