Окупанти знищили Бурштинську ТЕС, вона не підлягає відновленню: ще одне місто ризикує замерзнути взимку

Ще одне місто в Україні ризикує замерзнути взимку – це Бурштин на Івано-Франківщині. Росіяни знищили Бурштинську ТЕС, вона не підлягає відновленню.

Про те, що Бурштинська ТЕС знищена і не підлягає відновленню, заявила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передають «Новини України – НСН».

Окупанти знищили Бурштинську ТЕС

За словами Онищук, понад 12 атак було спрямовано на енергетичний об’єкт Бурштинська ТЕС. Внаслідок ударів станція повністю зруйнована.

Але ми не залишимо територіальну громаду наодинці з проблемою. Ми звернулися до нашого уряду і пропрацювали ситуацію. На сьогодні є погодження на виділення для Бурштина шістьох котелень. Також ми готові виділити з обласного бюджету кошти на встановлення цих котелень, – обіцяє очільниця області.

Створено робоча група, яка займатиметься цим питанням.

Трохи раніше, коли ще була маленька надія, що ТЕС запрацює, голова Бурштинської громади Василь Андрієшин вже бив на сполох.

Він заявляв, що найімовірніше Бурштинська ТЕС не зможе повноцінно працювати взимку, тож місто Бурштин може залишитись без теплопостачання.

Зараз в місті активно готуються впроваджувати автономне теплопостачання.

Ми готуємось до опалення від котелень. Часу буквально немає. Нам потрібно збудувати дві котельні на 8 і 10 мегават до зими, щоб забезпечити місто теплом, – сказав міський голова Бурштина

Додатково потрібні 4 котельні для об’єктів соціальної інфраструктури.

Це ліцеї, це лікарні, це садочки. Крім того, ми ще плануємо змонтувати 2 когенераційні установки. Хоча це не обов’язковий пункт, бо поки ресурсу немає. ТЕС податки нам не платять. Наприклад, за перший квартал вона повинна була заплатити нам біля 18 мільйонів, а відтермінували їх на грудень цього року. Тому ресурс в нас забрали, залишились тільки захищені статті, – скаржиться Андрієшин

Мерія Бурштина продовжує шукати ресурс і паралельно хоче взяти кредит.

Ми звернулись в різні інстанції: до області, до Кабінету Міністрів, до благодійних фондів. Дехто каже, що працює над цим, але поки що реально немає ніякої позитивної відповіді. Аби не чекати на донорські поступлення, ми вирішили взяти кредит приблизно 50 мільйонів. Ще 50 мільйонів ми якось назбираємо, я маю на увазі безповоротну допомогу. Тобто на облаштування двох котелень нам потрібно 100 мільйонів. Маю надію, що впораємось. До початку зими ми повинні змонтувати котельні і забезпечити місто теплом, – розповів Василь Андрієшин

Додатково для шкіл, садочків та мед закладів планують облаштувати твердопаливні котли.

Їх нам обіцяли надати у Міністерстві інфраструктури. Кажуть, що вони вже їдуть в Україну. Тобто ми їх повинні окремо змонтувати, – відмічає очільник громади

Вартість тепла зросте в рази

Мер Бурштина також повідомив, що у разі отримання тепла від котелень його вартість зросте врази.

Вартість гігакалорії тепла в Бурштині коштувала 750 гривень. Без ТЕС гігакалорія зросте до 3000-4000 гривень, – сказав Василь Андрієшин.

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