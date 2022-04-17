Гнались городами на БТР: рашисти розстріляли 15-річного хлопчика на Херсонщині

Рашисти розстріляли 15-річного хлопчика у Бериславському районі на Херсонщині. Трагедія сталася у селі Гаврилівка, яка раніше входила до Нововоронцовського району. Зараз село тимчасово окуповане. Двоє хлопців пішли за хлібом і зустрілися з рашистами. Тікали від окупантів городами, але, на жаль, одна дитина загинула… Подробиці жахіття розповідають очевидці, передає NNS.

Адміністратор пабліку Новини Нововоронцовщини Дмитро Бурлай повідомив, що 15 квітня окупанти обстріляли підлітків, а на наступний день один із них помер від отриманих поранень.

Школярі йшли до магазину, розмовляли по телефону. Рашисти побачили і зробили попереджувальні постріли. Діти перелякалися і почали бігти. Окупанти їх вслід почали розстрілювати. Одну дитину поранили. Сьогодні дитина від отриманих ран померла, – написав Дмитро Бурлай 16 квітня.

Мешканці села Гаврилівка, які стали очевидцями події, підтверджують дану інформацію.

Діти пішли по хліб і муку, яку завезли в село, побачили військових, злякались і почали тікати. Вистрілили в дитину! Це діти! Вони злякались! Ось і тікали, а вистрілити дитині в груди?!?!? То якою ж скотиною треба бути? Кому дали зброю в руки?!?! Все життя мало бути попереду, немає нашого хлопчика більше… Нашого доброго та світлого хлопчика! – написала користувачка Luba Pachos.

Орки заїхали в село, почали вилазити із машини з автоматами, діти їх побачили злякались і почали тікати через нежилий двір на городи. Їх побачили і почали за ними гнатись. Їм кричали люди, стійте не біжіть, але страх переміг, бо це діти. Орки їхали по городах БТР-ом і слідом бігли автоматники, почали стріляти. це правдива інформація, бо було в нас на городі, ми все бачили, але нічого не могли зробити – в них зброя .А потім вони ж, СВОЛОТИ, розповідали що знищили двох козачків та вогневу точку. Дітям треба казати щоб не тікали. А ще краще сидіти вдома, – написала інша місцева мешканка Любов Клименко.

Відомо, що загиблого хлопчика звали Михайлом. Про нього пишуть, що він був хорошою і світлою дитиною.

Місцеві мешканці повідомляють, що, поранивши хлопця, рашисти забрали його з собою у невідомому напрямку. І рідні нічого не знали про долю михайла. А вже наступного дня мати знайшла сина у морзі…

Жахи окупації на Херсонщині: залякують, грабують, женуть на “референдум”

Є і інші сумні новини з окупованої Херсонщини.

Повідомляється, що у багатьох мешканців немає зв’язку і інтернету.

А після сьогоднішньої перевірки орками всіх телефонів і документів люди видалили ФБ, Телеграм-канали тощо. Людей попередили, що 9 травня буде референдум… Це якийсь жах! Орки їздять по селам, вимагають продукти – жерти хочуть, тварюки. Людям самим їсти немає чого! Господи, нехай вони вже скоріше здохнуть ці уроди! Дай нам Боже перемоги! – написала Marina Velychko.

Зазначимо, що ЗСУ роблять усе можливе, аби звільнити Херсонщину від орків. І місцеві мешканці це розуміють.

Всі вже бачили, як наші ЗСУ знищили техніку окупантів на “Кавуні”. Це лише квіточки. ЗСУ Успішно знищує техніку окупантів по всіх степових населених пунктах колишнього нашого району. І відео на “Кавуні” це лише 1% того, що зробили ЗСУ з окупантами в степах. Не вірте пліткам про силу окупантів.

Yаші тиснуть ворога. Ще залишилося трохи почекати. Скоро орки зламаються. Вони не витримують. Їхній настрій морально-панічний. Потрібно трохи терпіння. Ще раз наголошую ЗСУ ситуацію контролюють. Перемогу у війні здобувають стратеги, які успішно її реалізовують, а не навала орди та сила. Задача наших військ – це мінімум жертв з нашого боку, але з максимальною ефективністю знешкодження ворога. Вірте в ЗСУ. – написав Дмитро Бурлай 17 квітня.

Поділився він і позитивною новиною. Так, із зони окупації на півночі Херсонщини вдалося евакуювати 12 воїнів АТО.