Запроваджуються віялові відключення електроенергії у Києві і області: графік

З 11 жовтня запроваджуються віялові відключення електроенергії у Києві і Київській області. Про це повідомили у ДТЕК, передає NNS.

З 11 жовтня будуть щодня оприлюднювати графіки з адресами та часом, протягом якого буде відключено електроенергію. Очікується, що тривалість відключень не перевищує чотирьох годин. Графік відключень обіцяють публікувати щодня на сайті оператора.

“Будуть складатися графіки почергового електропостачання. Починаючи з 11 жовтня, ми на щоденній основі заздалегідь будемо оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати кількох годин”, – повідомили у компанії.

Як зазначили у компанії, частково обмежувати споживання електроенергії клієнтами будуть для того, аби забезпечити стабільність функціонування енергосистеми на вимогу НЕК “Укренерго”, до стабілізації ситуації.

З повним графіком відключень на сьогодні можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, 10 жовтня росія завдала масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі України – зокрема, енергетичній. Атакувала Київ, Харків, Львів та інші міста. Сьогодні атаки продовжуються. Вже відомо про удар по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області. Її ворог атакував двома дронами-камікадзе «Shahed-136». Про це повідомив голова Вінницької ОВА.

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