Загроза з Півночі: що відбувається на кордоні з Чернігівщиною

Що відбувається на кордоні з Чернігівщиною, повідомляє оперативне командування Північ, передає НСН. Тут помічено рух колони техніки без розпізнавальних знаків,

Російські окупанти можуть готувати провокації до роковин повномасштабного наступу, зокрема, в районі кордону із Чернігівською областю зафіксували рух колон військової техніки без знаків розпізнавання та живою силою, одягненою у піксель, схожий на форму ЗСУ.

В ОК «Північ» підкреслюють, що це попередження про МОЖЛИВІ провокації ворога, а не про якісь дії, що звершилися.

“Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності.

Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних сил України”, – йдеться у повідомленні ОК «Північ»

В командуванні додали, що сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і, на відміну від окупантів, ніколи не вдавалися до подібних провокацій.

“Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога”, – йдеться у повідомленні

Що відбувається на кордоні з Чернігівщиною: скрін повідомлення з офіційного каналу ОК “Північ”

Що відбувається на кордоні з Чернігівщиною: тривають обстріли

Крім того, окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівщини з мінометів.

Зокрема, 23 лютого з 07:50 до 08:45 повідомили про 9 приходів, попередньо з міномету 120 мм, в районі н.п. Єліне.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило. З 06:50 до 09:00 повідомили про 17 приходів, ймовірно з САУ, в район н.п. Михальчина Слобода. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється. Внаслідок обстрілу знищено цивільний автомобіль. Без жертв.

З 09:03 до 09:10 повідомили про 3 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Леонівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило.

Станом на момент публікації цієї новини у Чернігівській та Київській областях, а також у місті Київ оголошено повітряну тривогу. Над Київщиною помічено ворожий БПЛА. Працює ППО.

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