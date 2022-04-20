З гімном росії: у Маріуполі пропагандисти «відкрили школу»

У Маріуполі пропагандисти «відкрили школу» для дітей, які залишилися у практично зруйнованому місті. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає NNS, посилаючись на Прямий.

Окупаційні війська Російської Федерації, яким після початку повномасштабного вторгнення вдалося захопити частину міста Маріуполь, зібрали дітей з усьому міста для “відкриття” школи перед пропагандистським медіа.

“Колаборанти. Вчора 19 квітня в Маріуполі “відкрили школу”. Для забезпечення картинки для пропагандистів, на “відкриття школи” звезли дітей зі всього міста”, – йдеться в дописі.

За словами Андрющенка, це стандартна практика для окупантів з колаборантами – цинічне використання дітей та їх важкого психологічного стану для пропаганди – нічого гуманного в цих нелюдях не залишилось.

“Нами остаточно ідентифіковано “міністра освіти ДНР в Маріуполі” – їм виявився керівник морського ліцею в Маріуполі Мірошниченко В’ячеслав Сергійович. Який самостійно запропонував свої послуги ворогу”, – резюмував радник міського голови.

Він також розповів, що директорка школи №53 відмовилася співпрацювати з окупантами та пішла з посади. Тому на її місце призначили колишню директорку школи №3 Наталію Топорікову, яка не чинила опору.

Зазначається, що російські пропагандисти вже розповіли про відновлення навчального процесу в Маріупольській школі №53. Попри те, що в місті точаться жорстокі бої, а деякі частини міста перебувають під постійними обстрілами, на перше заняття росіяни зібрали 400 дітей.

На відео пропагандистів видно, як дітям, яких зігнали до актової зали, вмикають гімн країни-агресорки. Після цього дітей відправили на “уроки”. Крім того, на кадрах можна побачити фрагмент уроку в одному з молодших класів. Там жінка, яка начебто є вчителькою, російською простить дітей прочитати з дошки напис “Здравствуй, школа”.

Як відомо, російські війська змушують дітей розпочинати навчання на тимчасово захоплених територіях, що наближені до бойових дій. Таким чином окупанти можуть прагнути ускладнити звільнення міст Україною.

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