Ведучий Андрій Бідняков повідомив про смерть своєї мами, яка жила у Маріуполі

Відомий ведучий Андрій Бідняков, який отримав шалену популярність не тільки в Україні, але і у росії, після участі у тревел-шоу «Орел і решка», повідомив про смерть мами, передає NNS. Вона жила у Маріуполі. Нагадаємо, ведучий родом із цього українського міста, про що він часто згадував у передачі. Про малу Батьківщину Бідняков завжди говорив з гордістю. А тепер Маріуполя фактично немає. І мами теж немає…

Про смерть найріднішої людини ведучий повідомив 6 квітня у своєму Інстаграмі. Андрій розповів, що жінка останнім часом була в комі.

Мама хворіла, але жила! Коли почалася війна вона слабшала з кожним вибухом. «Руський мир» – гірше найстрашнішої хвороби. Гірше раку і альцгеймера. Ця ідеологія і армія тягне на той світ швидше, – написав відомий телеведучий.

За час війни я говорив з сестрою 2 рази. По хвилині. Коли вони, нарешті, змогли виїхати – мені подзвонили родичі. Я зрадів. Але потім подзвонила сестра і сказала, що мама в комі… – розповів Андрій Бідняков.

За словами його сестри, коли з’явилася можливість, вони виїхали з Маріуполя. Донька не хотіла ховати маму біля під’їзду, як робили це інші.

Страшно те, що я не зможу навіть попрощатися з мамою.

Адже я доїхав би лише до найближчого поста

Але я впевнений, що рано чи пізно – я приїду попрощатися до мами. Коли на тій території буде знову висить український прапор

путін забрав у мене найрідніше.

У мене і ще у тисяч українців. Але ми обов’язково дочекаємося… – поділився емоціями Андрій Бідняков.

Він також попередив російських колег і друзів, аби вони не писали йому.

«Я не хотіла ховати маму біля під’їзду. Як робили інші… Нехай ця фраза з’являється щоразу у вашій голові, мої російські «друзі – мовчуни», коли згадуєте про мене! НЕ ЗДУМАЙТЕ МЕНІ ПИСАТИ! Потрібно терміново ЗВІЛЬНИТИ МАРІУПОЛЬ!!! ПОТРІБНО ВРЯТУВАТИ людей! – завершив свій пост Андрій Бідняков.