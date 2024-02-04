Вистрибнув з 15 поверху і вижив: медики розповіли про стан коміка зі Львова (відео)

У Львові 21-річний хлопець вистрибнув з 15 поверху і вижив. Медики розповіли про його стан. Подробиці дізнавалися журналісти NTA, передає НСН.

Хлопець, який 2 лютого, вистрибнув із 15-го поверху багатоповерхівки у Львові, зараз перебуває у відділені інтенсивної терапії лікарні Святого Пантелеймона із численними переломами. Загрози для його життя немає.

Унаслідок обстеження виявили і верифікували злам сьомого шийного хребця, перелом променевої кістки лівого передпліччя, перелом правої та лівої гомілкової кісток, – розповів про стан пацієнта лікар-анестезіолог Сергій Іщук

За словами медика, стан молодого чоловіка стабільний, його життю нічого не загрожує.

Як зазначає NTA, хлопцем, який намагався вчинити суїцид і сколихнув своїм вчинком всю Україну, виявися комік-гуморист Михайло Савляк.

Нагадаємо, подія сталася 2 лютого увечері в одному з районів Львова. Перед тим, як викинутися з 15 поверху, Михайло написав у своєму Інстаграмі, що втомився боротися з депресією, від якої лікувався, але безуспішно. Хлопець попрощався з усіма. А потім вчинив спробу самогубства.

Деякий час він висів на балконі, а потім зірвався. Він упав не на асфальт, а на припарковану під будинком автівку. Що і врятувало йому життя.

Відео моторошного падіння публікували у соціальних мережах.

Вистрибнув з 15 поверху і вижив: відео

Ще новини України:На Київщині у школі дитину зіштовхнули з висоти: подробиці інциденту

Читайте також: У Китаї стратили подружжя, яке викинуло з 15 поверху двох малюків