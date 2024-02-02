У Китаї стратили подружжя, яке викинуло з 15 поверху двох малюків. Діти внаслідок падіння загинули. Безпосередню участь у їх вбивстві брав рідний батько. Про це повідомляє CNN, передає НСН.

Злочинців визнали винними у вбивстві малюків ще у 2021 році і засудили до смертної кари. Вирок було приведено в дію тільки зараз. Чоловікові і жінці ввели смертельні ін’єкції.

Чжан Бо та його обраниця Є Ченчен інсценували “випадкове” падіння дітей чоловіка від першого шлюбу з вікна 15-го поверху. А причиною вбивство стало те, що малюки нібито “заважали” парі “створити нову сім’ю”.

Зазначається, що коли Чжан Бо закрутив роман з Є Ченчен, він приховав від неї свій шлюб і батьківство. Згодом він розлучився зі своєю дружиною.

Як стало відомо під час суду, нова обранка Чжана Бо Є Ченчен вважала двох його дітей “перешкодою” для їхнього одруження та “тягарем для їхнього майбутнього спільного життя”. Вона неодноразово закликала Чжана вбити малюків і погрожувала порвати з ним, якщо він цього не зробить.

У листопаді 2020 року Чжан, змовившись зі своєю обраницею, викинув дворічну доньку та однорічного сина з вікна своєї квартири на 15-му поверсі.

Горе-батька і його кохану засудили до страти в грудні 2021 року.

Верховний народний суд назвав мотиви злочину “надзвичайно огидними” та “особливо жорстокими”, повідомляє державне інформаційне агентство Сіньхуа.

Матір дітей сказала, що відчуває полегшення після страти.

Новина про страту зібрала сотні мільйонів переглядів і схвальних коментарів у китайській соціальній мережі Weibo.

Вважається, що Китай щороку лідирує у світі за кількістю страчених і засуджених до смертної кари.

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