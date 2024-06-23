Ворог вдарив бомбами по Харкову 23 червня, обстрілював Харківщину – є жертви (фото)

Ворог вдарив бомбами по Харкову 23 червня. А також обстрілював Харківщину сьогодні і вчора. На жаль, не обійшлося без загиблих і поранених.

Ворог вдарив бомбами по Харкову 23 червня

Про ворожий удар по Харкову вдень 23 червня повідомив міський голова Ігор Терехов, передають новини України – НСН. Вже відомо про загиблого і 8 поранених. інформація ще уточнюється.

Один загиблий і пʼятеро постраждалих внаслідок потрапляння КАБа у приватний житловий будинок. Ще троє постраждалих в іншому районі міста – там удар по дитячому навчальному закладу, – йдеться у повідомленні міського голови

Обстріли Харківщини сьогодні і вчора

За даними прокуратури, 23 червня близько 2:20 війська рф завдали авіаудар по с. Глушківка Купʼянського району. Отримала поранення 73-річна жінка. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Вдень 22 червня ворог завдав удару по багатоповерхівці у Харкові. Відомо про 53 постраждалих, серед них 24 чоловіки, 26 жінок та троє дівчат віком 12, 13 та 17 років. Ще троє людей загинули.

22 червня приблизно о 15:15 у с. Лосівка Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу травмовано 41-річного чоловіка. Орієнтовно о 15:30 зс рф вдарили по с. Лиман Чугуївського району: отримали поранення двоє чоловіків віком 66 та 41 років.

Також 22 червня о 15:20 окупанти здійснили обстріл с. Лісне Малоданилівської ТГ: пошкоджено приміщення екопарку. Сталась пожежа. Загинули тварини.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.

Ще новини України: Ворог обстріляв 9 прифронтових областей: вбив 3 і поранив 11 цивільних людей за добу