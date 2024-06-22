Окупанти здійснили удар по Харкову 22 червня. Вже відомо про загиблих та поранених.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

“Окупанти завдали ударів по Харкову. Місця влучань перевіряють екстрені служби”, – розповів голова ОВА

Є жертви та поранені

Пізніше мер міста Ігор Терехов зазначив, що окупанти завдали, попередньо, чотирьох ударів по Харкову.

“Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови. Є загиблі і поранені, удар прийшовся по житловому будинку”, – зазначив він.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що за попередньою інформацією медиків екстреної допомоги, загинули двоє людей.

Удар по Харкову 22 червня – є загиблі, кількість поранених зростає

“Щонайменше двоє отримали поранення. Обстеження триває”, – додав Синєгубов.

Кількість постраждалих зростає

Як розповів Синєгубов, кількість поранених внаслідок ударів окупантів збільшилася до 15 людей. Пізніше, за словами Терехова, кількість постраждалих зросла до 18 людей. Тобто, станом на 16:00, через удар по житловому будинку у Харкові двоє загиблих, 18 поранених.

Є загроза повторних ударів

За даними очільника ООлега Синєгубова, окупанти КАБами вдарили по житловій забудові.

“Є загроза повторних ударів!” – попередив він.

Оновлено о 17.00:

Володимир Зеленський відреагував на російський удар по Харкову:

“Розбір завалів триває. На місці всі необхідні служби. Станом на зараз відомо про 19 поранених і трьох загиблих”.

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