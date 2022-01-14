Водій, що вбив подружжя і осиротив двох малюків, тричі притягувався за нетверезе водіння

Водій, який загинув у ДТП під Харковом сам і відправив на той світ подружню пару, до цього тричі притягувався до відповідальності за нетверезе водіння. Але його не заарештували. До суду він не дожив. Про це розповів колишній заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає NNS.

Смертельна ДТП на окружній дорозі Харкова сталася вранці 12 січня. Зіткнулися Kia і таксі Toyota, загинули 31-річний таксист з 29-річною дружиною. Двоє трирічних дітей знаходяться в реанімації лікарні невідкладної допомоги.

Антон Геращенко розповів, що водій автомобіля KIA Сидченко Сергій Юрійович, 1987 р. н., нині покійний, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв лобове зіткнення з автомобілем Toyota, в якому перебувала подружня пара і двоє малолітніх дітей.

В результаті зіткнення у ДТП під Харковом трирічні хлопчик і дівчинка залишилися без батьків і самі отримали тяжкі травми. За їх життя продовжують боротись лікарі.

Малюків врятувало лише те, що дбайливі батьки розмістили їх в дитячих кріслах на задньому сидінні, – каже Геращенко (від ред. раніше в ЗМІ повідомляли, що діти були без крісел).

Як з’ясувалося, водій автомобіля KIA тричі за останні 5 місяців затримувався патрульною поліцією за водіння в нетверезому стані і по ньому тричі були складені протоколи. Це було 10 вересня, 14 і 15 листопада минулого року.

До цього дня, на жаль, судді так і не знайшли час розглянути ці справи. Судові засідання були призначені на 21 і 26 січня, а також 21 лютого. Тільки от судити буде вже нікого… – констатує Геращенко.

Він каже, що Україна залишається державою, в якій у поліції зв’язані руки по відношенню до злісних порушників правил дорожнього руху. Поліцейський не може забрати водійські права навіть в очевидно нетверезого водія. А суди завалені поточними справами і не занадто швидко розглядають справи за водіння в нетверезому вигляді.

У той час як у багатьох країнах ЄС нетверезого водія можуть затримати на місці, а суд зобов’язаний розглянути його справу протягом 48-72 годин і винести вердикт.

І я впевнений, що це виправдано тим, що нетверезі водії – це потенційні маніяки-вбивці, які можуть підстерегти свою жертву на дорозі раптово, коли вона, нічого не підозрюючи, спокійно прямує у своїх справах – написав Антон Геращенко.

Він також зазначив невеликий позитив у даній сфері. А саме: після прийняття в минулому році Верховною Радою законопроекту № 2695 у суддів за частиною 2 і 3 статті 130 КУпАП з’явилося право садити нетверезих водіїв, що сіли за кермо повторно, під арешт на 10-15 днів і конфісковувати їх автомобіль.

Тільки, на жаль, судді не часто користуються цим правом, даним їм законодавцями, для того, щоб зупинити потенційних вбивць на дорогах, – зазначив Геращенко.

Він звернувся до суддів:

Панове судді, прошу вас старатися невідкладно і як можна швидше розглядати адміністративні протоколи стосовно нетверезих водіїв. Не соромтеся використовувати дане вам Законом право брати під арешт таких водіїв, які протягом року повторно сіли за кермо п’яними двічі і тричі.

Без сумнівів приймайте рішення про конфіскацію авто, що належать таким водіям!

Панове Законодавці, прошу Вас прийняти зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та процесуальний кодекс, щоб ввести обов’язковий термін для розгляду справ за водіння в нетверезому стані протягом 72 годин з моменту надходження до суду протоколу за статтею 130 КУпАП.

Швидкість і невідворотність покарання для любителів поїздити в нетверезому стані стане найважливішим чинником превенції таких жахливих трагедій, як та, що сталася на Харківській окружній.

І тоді я вам гарантую, що на українських дорогах випадки водіння в нетверезому стані стануть скоріше винятком, ніж правилом.

Панове Судді і Законодавці, пам’ятайте, що на місці загиблого у Харкові подружжя можете бути і ви, і будь-який інший громадянин.

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