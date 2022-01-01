В Україні планують штрафувати водіїв за літню гуму взимку

В Україні планують штрафувати водіїв, які взимку їздять на автомобілях із літньою гумою

Відповідний проект ухвали підготувало Міністерство внутрішніх справ і вже оприлюднило його для громадського обговорення. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Зокрема, українських водіїв у період з 1 жовтня до 31 березня планують штрафувати за те, що вони їздять на автомобілях із літніми шинами. При цьому з Правил дорожнього руху можуть усунути вимогу щодо того, що на слизькій дорозі рекомендується використовувати шини, які відповідають стану проїзної частини.

Крім того, водіїв автомобілів на механіці планують зобов’язати включати денні ходові вогні, а за їх відсутності – ближнє світло фар. Інакше також передбачається штраф.

Для водіїв, які порушили ці вимоги, буде передбачено покарання відповідно до законодавства України.

МВС вважає, що ці нововведення вплинуть на рівень безпеки дорожнього руху в Україні, стане менше ДТП у світлий час доби, водії стануть більш відповідальними.

Наразі проект постанови про внесення змін до ПДР винесено на громадське обговорення, яке триватиме 15 днів. Мабуть, українським водіям до цих нововведень потрібно бути готовими вже у 2022 році.

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