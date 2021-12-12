В Україні запровадять нові методи контролю водіїв

На дорогах України до 2024 року з’явиться 1,5 тисячі камер автофіксації порушень правил дорожнього руху. Проте на цьому МВС не зупиниться. Правоохоронці планують запровадити й інші методи контролю водіїв

Зокрема, в Україні функціонуватиме система виміру середньої швидкості руху транспорту на певних ділянках доріг. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Суть цієї системи полягає в тому, що лише дві камери вимірюватимуть швидкість руху автомобілів на певній ділянці дороги. Якщо виявиться, що автомобіль їхав з перевищенням дозволеної швидкості, йому автоматично виписуватиметься штраф.

Така система має кілька переваг. Серед них – не потрібно ставити багато камер, тому що вистачить лише два пристрої.

У МВС зараз розробляють законопроект щодо підвищення безпеки дорожнього руху. Незабаром його мають зареєструвати у Верховній Раді.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський пообіцяв до кінця 2021 року внести до парламенту законопроект, який передбачає посилення покарання за перевищення швидкісного режиму та правил маневрування. Так він відреагував на смертельну ДТП із маршруткою у Чернігівській області, в якій загинуло 13 людей.

Покарання за скоєння ДТП в Україні планують посилити