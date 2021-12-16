В Україні багато водіїв, які застрахували свій автомобіль, упевнені, що тим самим вони себе у разі ДТП позбавили всіх фінансових проблем. Але є випадки, коли страхові компанії не будуть платити за ремонт авто

Бувають випадки, не такі вже й рідкісні, коли страхова компанія, яка оплатила ремонт “чужої” машини, потім стягує гроші з водія з автоцивілкою. В яких випадках це може статися NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Згідно з українським законодавством, таке стягнення грошей є обов’язковим, якщо водій під час ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння. Ось чому потрібно обов’язково вимагати повторного огляду, якщо прилад показав надмірний вміст алкоголю у людини, яка була за кермом.

Ремонт автомобіля страхова компанія відмовиться оплачувати, якщо водій керував без права на керування відповідної категорії, та якщо транспортний засіб у момент дорожньої аварії був у несправному технічному стані. Технічний стан автомобіля при ДТП має визначити відповідна експертиза.

Крім того, якщо водій поїхав із місця ДТП, то тоді страхова компанія теж не виплачуватиме йому страховку.

Є ще один випадок, коли страховики відмовляються оплатити ремонт автомобіля. Це відбувається, коли водії не повідомляли компанії про ДТП у встановлені терміни.

Відповідно до законодавства, водій транспортного засобу зобов’язаний невідкладно, але не пізніше за три робочі дні з дня ДТП, письмово повідомити страхову компанію. Якщо водій з поважної причини не зміг це зробити, він повинен цю обставину підтвердити документально.

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