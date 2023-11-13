В Ужгороді серед ночі насильно мобілізували водія, який привіз дітей на змагання – журналіст

В Ужгороді серед ночі насильно мобілізували водія, який привіз дитячу збірну з Вінниці на спортивні змагання з тхеквондо. Про це розповів журналіст Віталій Павловський на своїй сторінці у Фейсбуці, передає НСН.

В Ужгороді серед ночі насильно мобілізували водія

За словами Павловського, водій заночував у хостелі “Монада”, куди приблизно о 1:30 ночі увірвалися співробітники ТЦК із поліцейськими і насильно забрали його разом з іншими чоловіками до військкомату. Чоловік спробував пояснити, що є єдиним водієм для дитячої групи спортсменів, однак співробітники ТЦК не прийняли його слова до відома.

У військкоматі в чоловіка відібрали телефон і не дали зв’язатися з рідними та тренерами. Після військово-лікарської комісії його одразу направили до навчального центру в Чернігові.

Ніхто з водіїв не наважився йти у військомат за ключами від автобуса

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов узяв ситуацію під контроль. Чиновник обіцяв вирішити питання безпеки та транспортування дітей. Пізніше Павловський повідомив, що перевізник підготував іншого водія для повернення спортсменів додому. Але оскільки ключі від автобуса залишилися у військкоматі, а жоден із місцевих водіїв не наважився туди піти, рятувати дітей довелося дівчині Юліані з Маріуполя, яка мешкає в Ужгороді.

“Кульмінація всієї цієї неприємної історії, де люди з владою стають авторитарними, де порушення законів і Конституції України стає нормою, де діти можуть стати заручниками “а в нас команда”, і між варіантом, де після нічного спільного рейду в готелі, насильницького проходження комісії й отримання військового квитка, одразу відправляють на учбову, замість дати повістку на відправку з відтермінуванням 3-5 днів, обирають перший. А як же діти? Діти почекають, тих, хто ухиляється, потрібно карати в такий спосіб!!!”, — написав журналіст

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