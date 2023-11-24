В Енергодарі БТР окупантів розчавив “замдиректора” ЗАЕС – колаборант загинув

В Енергодарі БТР окупантів розчавив колаборанта. Про це повідомляє місцевий Телеграм-канал «Енергодар», передає НСН.

За даними Телеграм-каналу, Олександр Катєлін, який підписав контракт із росатомом і до сьогодні обіймав посаду «заступника генерального директора з якості» у фейковому, рашистському керівництві ЗАЕС, сьогодні о 7:20 ранку остаточно «склав свої повноваження».

Його жалюгідне життя завершилося під колесами роSSійського БТРа на одній з вулиць захопленого рашистами Енергодара. Справді собача смерть, дуже символічна: надто поспішав «прислужитися» новим господарям… – пише автор повідомлення

Автор каже, що це чергове нагадування всім зрадникам та колаборантам: покарання невідворотно наздожене кожного. Чи зусиллями українських правоохоронців після деокупації захоплених рф територій України, чи бумерангом від Всесвіту вже зараз…

Підтримуємо героїчних працівників ЗАЕС, які, перебуваючи в окупації, не зрадили батьківщину та зберегли вірність країні! – закликає ТГ-канал

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