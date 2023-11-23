У Бєлгороді ліквідували харківського колаборанта Слісаренка – ЗМІ

Співробітники Служби безпеки України ліквідували харківського колаборанта Олександра Слісаренка у російському Бєлгороді.

Про це виданню LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах, передає НСН.

Як повідомляє джерело видання, 16 листопада у Бєлгороді було підірвано автомобіль Слісаренка, який був одним із гауляйтерів під час окупації Харківської області.

Від одержаних травм він загинув, ліквідацію воєнного злочинця влаштувала СБУ.

Колаборант працював в українських правоохоронних органах, у 2014 році був учасником “Антимайдану” у Харкові, у 2021-2022 роках воював за терористів ЛНР у складі спеціального підрозділу “Рись”.

З літа 2022 року став гауляйтером у Харківській області, причетний до звірств стосовно місцевих мешканців.

СБУ оголосила Слісаренку підозру у державній зраді, однак він не з’явився на суд. Тому суд сам прийшов до нього.

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