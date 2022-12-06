Розвідка назвала українські міста, які ворог буде активно обстрілювати найближчим часом

У Головному управлінні розвідки назвали українські міста, які будуть активно обстрілюватися ворогом, передає NNS.

Українська розвідка прогнозує, що Запоріжжя, Херсон, Харків і Сумська область будуть активно обстрілюватися росіянами із ракетних комплексів С-300.

У Головному управлінні розвідки зазначили, що високоточної зброї в Росії майже не лишилося, але є ще деякі види ракет. Точно невідомо, скільки ракет залишилося в окупантів і скільки ще ворог намагатиметься нас обстрілювати.

Представник української розвідки Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону зробив припущення щодо запасів високоточного арсеналу Кремля. За його словами, очевидно, що високотехнологічного озброєння у загарбників майже не залишилося, проте є ракети С-300, якими вони можуть надалі обстрілювати міста України, переважно прифронтові регіони.

‘На жаль, ми прогнозували, що така атака можлива. Українська протиповітряна оборона та енергетики готові. Ракет С-300 у росіян ще багато, тому прифронтові міста – Запоріжжя, Херсон, Харків, Сумська область можуть сильніше страждати від терору, але ми впораємося”, – сказав він.

Також Юсов наголосив, що росія – держава-терорист та світ бачить її злочини проти цивільної, мирної інфраструктури, зокрема енергетичних об’єктів.

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