В ГУР розповіли, які запаси високоточних ракет має Росія. 5 грудня країна-агресор завдала чергового масованого удару по Україні, передає NNS.

Водночас у РФ впали запаси високоточних ракет до критично низького рівня.

«Ми можемо говорити про те, що весь світ бачить черговий терористичний акт, чергова терористична атака, підкреслюю – на цивільну мирну інфраструктуру, в першу чергу енергетичну. І найбільше ураження зазнають саме цивільні об’єкти і мирні мешканці. І це ще раз привід усьому світу замислитись з приводу визнання росії державою спонсором тероризму і терористичною державою. Так, це один з масованих обстрілів», розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Які запаси високоточних ракет має РФ

За словами Юсова, в Росії запаси ракетного озброєння, особливо високоточного, за багатьма показниками вже впали до критичного рівня. Андрій Юсов спрогнозував, що в майбутньому Росія зможе не так багато і не дуже часто влаштовувати масовані терористичні атаки проти українців. Він зазначив, що розвідка передбачила сьогоднішню ракетну атаку. До неї готувалися відповідні органи.

«Стосовно “калібрів” і “іскандерів”, то їхні запаси набагато нижчі й критично нижчі. І в цілому такої масованої тактики, регулярної вони вже не можуть собі дозволити. Інша справа, що це не зменшує збитки, ураження української інфраструктури. Це для нас серйозне випробовування. Але разом і з допомогою міжнародних партнерів Україна вистоїть. Завдання, які перед собою ставлять терористи – зламати дух і змусити до капітуляції – вони ні до чого не призведуть», додав Юсов.

Де Росія ховає ракети та іранські дрони – розвідка