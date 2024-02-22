«Виглядає як утилізація тарганів»: ЗСУ знову вдарили по полігону з окупантами – тепер на Херсонщині (відео)

ЗСУ знову вдарили по полігону з окупантами – тепер на Херсонщині. І це вже другий такий удар за дві доби. Напередодні «містер Хаймарс» прилетів на полігон під Волноваху, відправивши «до кобзона» десятки загарбників.

Гарну традицію ЗСУ продовжили на лівому березі Херсонщини. Тут теж росіяни зібралися на полігоні і були утилізовані або поранені. Про це повідомляє DeepState і публікує відео, передає НСН.

“Просто вогняна робота наших артилеристів по скупченню ворога біля Подо-Калинівки. Виглядає як утилізація тарганів, яких ніяк не можна вивести.

Згідно із даними, які публікуються в мережі, під удар потрапили російські 328 ДШП, 810 ОБрМП и 81 САП.

Також удар прокоментував відомий Телеграм-канал “Миколаївський Ваньок”.

Згідно з його даними, події відбувалися в районі Олешківських пісків поблизу населеного пункту Подо-Калинівка. Росіяни з кількох підрозділів вишукувалися в очікуванні командування – вірогідно, перед черговим штурмом Кринок. Ліквідовано щонайменше 60 загарбників.

Русняві командири знову відрізняються великим розумом і винахідливим методом злити своїх підлеглих. Полігон поблизу Подо-Калинівки Херсонської області. Керівництво угруповання «Дніпро» приїхало з перевіркою вогневої підготовки підрозділів, яких готують на марні штурми н.п Кринки. Як видно на відео, проводилися спільні заняття підрозділів 328 дшп, 810 ОБрМП та 81 сап рф. Мінус командирський склад та мінус близько 60 бійців прямо на пісочку. Дякую колегам із ЗСУ за чітку розвідку та точність ракет. Гадаю, варто ще одного генерала вліпити якомусь хмиру за нібито «взяття» чогось, у цьому випадку за оперативне злиття особового складу, так тримати, — пише Миколаївський Ваньок.

ЗСУ знову вдарили по полігону з окупантами: відео

В ЗСУ підтвердили удар по полігону з окупантами

Речниця ОК Південь Наталія Гуменюк підтвердила удар по полігону російських окупантів на лівому березі Херсонській області. Було ліквідовано близько 60 загарбників.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу Київ 24.

Вся ця профанація з постановкою прапора і бігством звідти була феєрично завершена тим, як вчора відпрацювали по одному з полігонів, де власне і готують відповідні штурмові групи, — наголосила Гуменюк.

За її словами, відбувалося тренування штурмових груп, під час якого окупанти «відпрацьовували злагодженість своїх дій».

Робота була проведена досить результативно, до щонайменше 60 загарбників точно вже більше не повернуться на бойові позиції, а решту даним ми ще дорозвідуємо, — зазначила речниця

Гуменюк відмовилась розповідати, яке озброєння було використане для удару, проте підкреслила, що ЗСУ «використовують всю наявну зброю та потужність».

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