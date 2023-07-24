Після удару по храму в Одесі сталося дивовижне перетворення з одним із найбільших прибічників «руського миру» в УПЦ МП

Після удару по храму в Одесі один із найбільших прибічників «руського миру» в УПЦ МП заговорив про геноцид українського народу та закликав росію залишити Україну у спокої. Ракетну атаку на Спасо-Преображенський собор він назвав найстрашнішою подією у сучасній історії. Мова про митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела.

Агафангел вважався одним із найбільш проросійських єпископів УПЦ МП. Але після вчорашнього прильоту російської ракети його риторика, м’яко кажучи, змінилася.

Звернення митрополита оприлюднено на сторінці Одеської єпархії у Фейсбуці увечері 23 липня. НСН пропонує його вашій увазі.

“Ваші Високопреосвященства, владикі вікарії, всечесні отці, ченці й інокині, дорогі брати й сестри!

Сьогодні вночі сталася найстрашніша подія в новітній історії – російська ракета за вказівкою командування Російської федерації влучила в духовне серце миролюбного міста Одеси – Спасо-Преображенський кафедральний собор. Велич і діамантова прикраса Південної Пальміри стоїть в руїнах. Уламки ракети поранили серце кожного одесита, хто своїм трудом та молитвою відбудував цю святиню, зруйновану в далекому 1936 році.

З 24 лютого 2022 року розпочалося широкомасштабна війскова агресія рф на нашій рідній Україні, гинуть люди, ллється людська кров, руйнуються міста й села, церкви й монастирі. Якою б не була мета так званої ганебної «спеціальної військової операції», вона не зможе виправдати вбивство й насильство, розруху й вимушене біженство. Нам досі не зрозуміло: від кого нас хочуть звільнити? Від життя?

Це справжній геноцид українського народу. Це безумство всіх тих, хто віддає накази бомбити Україну, вбивати наших воїнів та наших людей. Ми захищаємо свою рідну українську землю, ми боронимо кордони нашої суверенної Незалежної Держави. Ми хочемо, щоб нас залишили в спокої, дали можливість жити під мирним небом на рідній землі.

Біль й страждання наповнює кожну віруючу душу мешканців Одеси. Чим не догодив собор, чим заважає, навіщо його підривати? Відповідь одна – сили пекла оголосили відкриту війну проти Православ’я та найвищого дару Божого – людського життя. Не буде добра тому, хто розв’язав цю криваву та прокляту війну, хто зазіхає на святині та людське життя.

Пророк каже: «Не бійтеся! І того, хто прийшов з півночі, віддалю від вас, і вижену в землю безводну і порожню, переднє полчище його — у море східне, а заднє — у море західне, і піде від нього сморід, і підніметься від нього смердота, оскільки він багато наробив зла. Не бійся ти, земле: радуйся й веселися, бо велике Господь учинив»! (Іоїль 2, 20-21). Нагадаю й слова нашого Спасителя: «Хто візьме меча, від меча і загинуть» (Мф. 26, 52).

Не може сьогодні країна, яка вважає себе православною, на словах дотримуватися Божого закону і одночасно чинити справи зла й темряви. Не можливо служити одночасно Богові й начальнику зла. Апостол Павло питає у християн давнього Коринфу: «Що спільного між світлом та темрявою? Яка згода між Христом і веліаром?» (Кор. 6, 14-15).

Дорогі Владики, отці, брати й сестри!

Для нашої Одеської Митрополії та нашого міста сьогодні велике випробування. Нам треба його, з Божою допомогою, гідно пережити. Вірю та сподіваюсь, що ми зможемо знову відбудувати нашу святиню – Спасо-Преображенський собор. На жаль, не зможемо повернути до життя всіх тих, хто гине на полі бою та мирних мешканців. Головне – пам’ятаймо слова нашого Спасителя: «Майте мир між собою!» (Мк. 9, 50). Не залишайте молитву, Господь з нами, з нами Його Божественна сила, з нами Пресвята Богородиця та великий сонм святих Одеської землі.

Тільки разом всі ми зможемо зробити ще більше добра, бо зло і ненависть покликані розділяти, а лише святе Добро об’єднує всіх нас в ім’я служіння Богові та нашому українському народові. І завдяки добру ми зможемо вистояти і витримати все те, що нам приготоване Промислом Божим, зможемо подолати всі спокуси, випробування, зваби і зберегти у своєму серці вічно живий мир, який ніхто не забере в нас.

Віримо, що Господь дасть силу народу Своєму, Господь благословить народ Свій миром та Перемогою”

АГАФАНГЕЛ М И Т Р О П О Л И Т Одеський та Ізмаїльський, Постійний член Священного Синоду Української Православної Церкви, Почесний громадянин міста Одеси та Одеської області, 23 липня 2023 р., м. Одеса

Звернення митрополита після удару по храму в Одесі

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