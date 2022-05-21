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У селі під Миколаєвом окупанти вбили сім’ю 12-річного Тимофія: записи, яких не має бути

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У селі під Миколаєвом окупанти вбили сім’ю 12-річного Тимофія. Хлопчик втратив обох батьків на початку війни. Про сироту розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає NNS.

До війни 12-річний Тимофій колекціонував монети та марки. Тепер — осколки, які залишилися від російських снарядів.

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Окупанти забрали в хлопця не тільки хобі, а й батьків, яких розстріляла ворожа колона у перший день окупації його рідного села Шевченкове.

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Протягом місяця окупації Тимофій вів щоденник війни. «Я звик до того, що над моєю головою літають снаряди. У нас закінчуються хліб і терпіння», – писав він у зошиті.

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Записи, яких у щоденниках наших дітей ніколи не повинно було бути, – написав Михайло Федоров.

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