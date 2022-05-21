У селі під Миколаєвом окупанти вбили сім’ю 12-річного Тимофія. Хлопчик втратив обох батьків на початку війни. Про сироту розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає NNS.

До війни 12-річний Тимофій колекціонував монети та марки. Тепер — осколки, які залишилися від російських снарядів.

Окупанти забрали в хлопця не тільки хобі, а й батьків, яких розстріляла ворожа колона у перший день окупації його рідного села Шевченкове.

Протягом місяця окупації Тимофій вів щоденник війни. «Я звик до того, що над моєю головою літають снаряди. У нас закінчуються хліб і терпіння», – писав він у зошиті.