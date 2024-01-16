У Нью-Йорку призупинили пошуки 5 людей, які можуть знаходитися під завалами багатоповерхівки, зруйнованої російською ракетою. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Нагадаємо, увечері 15 січня росія завдала авіаудару по смт Нью-Йорк Бахмутського району. Внаслідок цього зазнали пошкоджень 5 приватних житлових та 6 багатоквартирних будинків, в одному з яких відбулося руйнування підʼїзду. За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування 5 осіб.

На місці події рятувальники надали першу домедичну допомогу 2 пораненим особам та на броньованому автомобілі транспортували їх до найближчого лікувального закладу. Також ліквідували пожежу в одному з будинків на загальній площі 75 кв. м.

Особовим складом розібрано 70 т будівельних конструкцій. Пошуково-рятувальні роботи призупинені згідно рішення комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Торецької міської військової адміністрації через безпекову складову.

Роботи будуть відновленні після стабілізації ситуації.

У Нью-Йорку призупинили пошуки 5 людей під завалами багатоповерхівки: фото

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