Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Нью-Йорку: під завалами шукають людей

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Нью-Йорку на Донеччині 15 січня. Під завалами шукають людей, вже відомо про поранених. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає НСН.

Окупаційна армія рф ввечері 15 січня обстріляла селище Нью-Йорк у Донецькій області авіабомбами та ракетою. Під удар потрапив триповерховий будинок.

Філашкін розповів, що внаслідок атаки у будинку обрушився під’їзд. За попередніми даними, під завалами перебувають п’ятеро людей.

Крім того, ще троє мирних жителів отримали поранення різного ступеня важкості.

«На місці працюють представники влади, рятувальники та поліція – вирішують питання розбору завалів», – зазначив Філашкін

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