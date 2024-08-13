«У градирні на ЗАЕС були генератор і паливо для живлення РЕБ» – Ольга Кошарна

У градирні на ЗАЕС, де сталася пожежа 11 серпня увечері, були генератор і паливо для живлення РЕБ.

Про таке, посилаючись на власні джерела, заявила відома експертка з атомної енергетики Ольга Кошарна, передають «Новини України – НСН».

У градирні на ЗАЕС були генератор і паливо для живлення РЕБ

У мене є інформація від своїх джерел, що в градирні був розташований мобільний дизель генератор із запасом палива для живлення засобів радіоелектронної боротьби, встановленних на градирні (як і на дахах реакторних відділень та деяких спорудах на проммаданчику ЗАЕС з 2022), – написала Кошарна 13 серпня на своїй сторінці у Фейсбуці

Вона додала, що в конструкції градирні є краплеуловлювателі, виготовлені з пластику або шиферу. Саме вони підтримували горіння з чорним густим димом. Оскільки берегова лінія та навколо градирень все заміновано, пожежники не могли швидко дістатися до місця пожежі.

Що стало першопричиною пожежі – є купа варіантів. Але однозначно ця пожежа з ефектною картинкою для медіа пов`язана з воєнною операцією в Курській області. Про це свідчать багаточисельні коментарі представників постпредства рф у Відні та голови Росатом Лихачова. Провокація рашки з метою підвищення градусу ядерного шантажа. Хоча пожежа на градирні не вплинула на радіаційну ситуацію та і не могла вплинути, – зазначила Ольга Кошарна

Вона нагадала про висновки експертів МАГАТЕ, яким окупанти дозволили оглянути градирню після пожежі.

На вимогу негайно оцінити наслідки пожежі місія МАГАТЕ отримала доступ до градирень. За словами генерального директора ІСАМЗ Рафаеля Маріано Гроссі, на основі спостережень команда оцінила, що малоймовірно, що першоджерело пожежі виникло біля основи градирні.

Під час візиту команди на градирню було встановлено, що пошкодження, найімовірніше, зосереджене у внутрішній частині градирні на рівні розподілу водяних форсунок, розташованому на висоті близько десяти метрів. Команда запросила доступ до рівня розподілу води на форсунках. З бетонних фундаментних колон вона змогла спостерігати за дном рівня розподілу води з водяних форсунок. Команда також могла бачити басейн холодної води, який є основою градирні, і попросила надати їй доступ до нього. З міркувань безпеки команді не було дозволено отримати доступ до цих двох місць під час сьогоднішнього обходу.

Під час відвідування пошкодженої градирні команда помітила обгорілі ділянки внутрішнього обладнання вище, біля рівня розподілу водяних форсунок. Вони також побачили краплі обгорілого пластику та уламки бетону, розкидані по басейну з холодною водою. Команда оцінила, що ці краплі відповідають розплавленій і впалій пластиковій сітці, що утворилася під час пожежі. Були відібрані зразки уламків, у тому числі згорілого і розплавленого пластику. Команда оцінила стійкий запах від пожежі і визначила, що, за відсутності запаху сірки, він, швидше за все, був викликаний горілим пластиком.

Під час обходу не було виявлено ні шин, ні залишків безпілотника.

Команда підтвердила, що не було ніяких значних ознак порушення уламків, попелу або сажі, розташованих біля основи градирні.

Це не вплинуло на ядерну безпеку станції, оскільки градирні наразі не експлуатуються. Градирні не потрібні як частина механізму охолодження реакторів, які перебувають у стані холодної зупинки. У зоні градирень, яка розташована приблизно в 1,5 кілометрах від реакторних блоків ЗАЕС, немає радіоактивних матеріалів. Команда провела радіаційний моніторинг в районі градирень і реакторів і підтвердила відсутність ознак підвищеного рівня радіації.

Для збору додаткової інформації та перевірки достовірності доказів команда ISAMZ попросила супроводжувати персонал ЗАЕС під час фотографування верхньої частини розподільчого рівня водяних форсунок.

Наразі команда не змогла зробити остаточних висновків на основі отриманих даних і спостережень. МАГАТЕ продовжить свій загальний аналіз після додаткового огляду і отримання доступу до рівня розподільчого пристрою водяного розпилювача і басейну холодної води.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Горить градирня ЗАЕС: що відомо (відео)

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