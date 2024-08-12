“Пожежа на ЗАЕС – недбалість окупантів, або свідомий підпал” – “Енергоатом”

Пожежа на ЗАЕС 11 серпня ввечері сталася в одній із градирень на території окупованої атомної електростанції станції, викликавши неабиякий резонанс в Україні і світі. На подію відреагували президент Володимир Зеленський, міністр Ігор Клименко, МАГАТЕ та інші.

Росіяни, як і очікувалося, звинуватили у всьому Україну, заявивши, що градирню було обстріляно з міста Нікополь, який знаходиться на протилежному від Енергодара березі Дніпра. Пропагандисти у своїх ЗМІ приділили неабияку увагу цій події, намагаючись переконати громадськість в середині держави-агресорки у тому, що українці хотіли влаштувати теракт. Але свідомо оминули один важливий момент: а що ж саме горіло нібито у наслідок українських обстрілів? Адже у градирні горіти просто нічому – там тільки стіни і труби.

Ось, що писало агентство ТАСС:

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявляв про ймовірну свідому провокацію росіян. Вони могли підпалити велику кількість шин, аби створити моторошну картинку для ЗМІ та викликати паніку серед населення.

Пожежа на ЗАЕС – коментар “Енергоатому”

Ймовірні причини пожежі озвучили і в «Енергоатомі», передають “Новини України – НСН“.

Тут констатують: за наявною інформацією, 11 серпня 2024 року близько 20:00 на території Запорізької атомної електростанції сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання. В результаті цієї події сталося загоряння градирні номер один та пошкодження іншого технологічного обладнання.

Порушень меж та умов безпечної експлуатації немає. Перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксовано.

Вірогідна причина – недбалість рашистських окупантів, або свідомий підпал градирні орками.

Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

У «Енергоатомі» нагадують: відомо, що рашисти використовують приміщення і споруди АЕС як військові склади для розміщення техніки, зброї, вибухівки і військової амуніції. В машзалах станції вони розмістили військові автівки. Градирні також використовуються як приміщення для складування і приховування військового обладнання і амуніції, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС.

Деградація систем і елементів АЕС з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС. Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії.

У той же час, повідомляємо, що радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм, загрози радіаційного забруднення для населення наразі немає, – запевняють в «Енергоатомі»

Тут заявляють, що використання рашистами атомної станції в якості військової бази наражає весь світ на загрозу катастрофи на ядерному обʼєкті. Лише звільнення ЗАЕС і передача її єдиному легітимному оператору – Енергоатому, може гарантувати недопущення ядерної та радіаційної аварії, забезпечити її надійну та безпечну експлуатацію.

Ще новини України: Мілітарізація ЗАЕС – окупанти риють окопи навколо водойми-охолоджувача станції