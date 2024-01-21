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Тег:
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У Донецьку повідомляють про 13 загиблих внаслідок обстрілу ринку (фото 18+)

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У Донецьку повідомляють про 13 загиблих внаслідок обстрілу ринку у мікрорайоні Текстильник. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає НСН. Як повідомляється, за попередніми неофіційними даними, внаслідок обстрілу загинули щонайменше 13 людей в тимчасово окупованому Донецьеку. Також є поранені. Повідомляється, що Інформація про наслідки обстрілу уточнюється. У Донецьку повідомляють про 13 загиблих внаслідок обстрілу ринку: фото 18+

У Донецьку повідомляють про 13 загиблих внаслідок обстрілу ринку у мікрорайоні Текстильник. Про це інформують місцеві Телеграм-канали, передає НСН.

Як повідомляється, за попередніми неофіційними даними, внаслідок обстрілу загинули щонайменше 13 людей в тимчасово окупованому Донецьеку. Також є поранені.

Повідомляється, що Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Наслідки обстрілу Донецька: фото 18+

У Донецьку повідомляють про 13 загиблих внаслідок обстрілу ринку (фото 18+)

У Донецьку повідомляють про 13 загиблих внаслідок обстрілу ринку (фото 18+)

У Донецьку повідомляють про 13 загиблих внаслідок обстрілу ринку (фото 18+)

У Донецьку повідомляють про 13 загиблих внаслідок обстрілу ринку (фото 18+)

У Донецьку повідомляють про 13 загиблих внаслідок обстрілу ринку (фото 18+)

У Донецьку повідомляють про 13 загиблих внаслідок обстрілу ринку (фото 18+)

У Донецьку повідомляють про 13 загиблих внаслідок обстрілу ринку (фото 18+)

У Донецьку повідомляють про 13 загиблих внаслідок обстрілу ринку (фото 18+)

У Донецьку повідомляють про 13 загиблих внаслідок обстрілу ринку (фото 18+)

У Донецьку повідомляють про 13 загиблих внаслідок обстрілу ринку (фото 18+)

У Донецьку повідомляють про 13 загиблих внаслідок обстрілу ринку (фото 18+)

У Донецьку повідомляють про 13 загиблих внаслідок обстрілу ринку (фото 18+)

У Донецьку повідомляють про 13 загиблих внаслідок обстрілу ринку (фото 18+)

У Донецьку повідомляють про 13 загиблих внаслідок обстрілу ринку (фото 18+)

У Донецьку повідомляють про 13 загиблих внаслідок обстрілу ринку (фото 18+)

У Донецьку повідомляють про 13 загиблих внаслідок обстрілу ринку (фото 18+)

У Донецьку повідомляють про 13 загиблих внаслідок обстрілу ринку (фото 18+)

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