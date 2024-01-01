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Вночі прилетіло по «Донбас Палас» у Донецьку: там були гості із Москви і місцева «еліта» (фото, відео)

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Вночі прилетіло по «Донбас Палас» у Донецьку: там були гості із Москви і місцева «еліта» (фото, відео)

Вночі прилетіло по «Донбас Палас» у Донецьку. Зафіксовано шість прильотів. Є інформація про ліквідованих окупантів і колаборантів, передає НСН.

Як повідомляють джерела у «Донбас Палас» в новорічну ніч зібралась на вечірку місцева «еліта» разом з московськими гостями.

В результаті ударів четверо загиблих, тринадцять поранених.

«Глава ДНР» Денис Пушилін заявив, що 14

людей отримали поранення, 4 загинуло. Водночас, місцеві Telegram-канали пишуть про те, що у Ворошилівському районі на «концерт Кобзона» вирушив російський «військкор».

Відомо, що «бавовна» відвідала не лише готель, а й склад із пально-мастильними матеріалами у Будьонівському районі. На об’єкті спалахнула сильна пожежа. Також пропагандисти поскаржилися на обстріл касетними снарядами Петрівського району на околиці Донецька.

Вночі прилетіло по «Донбас Палас» у Донецьку та іншим об’єктам: фото, відео

Вночі прилетіло по «Донбас Палас» у Донецьку: там були гості із Москви і місцева «еліта» (фото, відео)

Вночі прилетіло по «Донбас Палас» у Донецьку: там були гості із Москви і місцева «еліта» (фото, відео)

Вночі прилетіло по «Донбас Палас» у Донецьку: там були гості із Москви і місцева «еліта» (фото, відео)

Вночі прилетіло по «Донбас Палас» у Донецьку: там були гості із Москви і місцева «еліта» (фото, відео)

Вночі прилетіло по «Донбас Палас» у Донецьку: там були гості із Москви і місцева «еліта» (фото, відео)

Вночі прилетіло по «Донбас Палас» у Донецьку: там були гості із Москви і місцева «еліта» (фото, відео)

Вночі прилетіло по «Донбас Палас» у Донецьку: там були гості із Москви і місцева «еліта» (фото, відео)

Вночі прилетіло по «Донбас Палас» у Донецьку: там були гості із Москви і місцева «еліта» (фото, відео)

Вночі прилетіло по «Донбас Палас» у Донецьку: там були гості із Москви і місцева «еліта» (фото, відео)

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