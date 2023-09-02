У Чернівцях «братська могила» радянських солдат виявилася порожньою (фото)

У Чернівцях «братська могила» радянських солдат виявилася порожньою. Про це повідомляє «Громадське радіо», передає НСН. Тут відкрили братську могилу, а тіла відсутні.

Журналісти зазначають, що у Чернівцях у центральному парку відпочинку з 1946 року було масове захоронення військовослужбовців часів Другої світової війни. До пам’ятника приносили квіти, влаштовували різні заходи. У наші дні міська влада вирішила перенести могилу разом з монументом на цвинтар, але рештків людей під час розкопок не виявили.

Усі сорок п’ять років, поки у Чернівцях панував Радянський Союз, чернівчани та міська влада приносили квіти та свічки до місця поховання радянських військових. Монумент, як і все радянське, мав пафосний вигляд, і був підписаний словами «Здесь похоронены воины-герои павшие смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей родины». Стояла ця конструкція у центральному парку міста, і вже давно говорили, що у такому місці розташування могили недоречне.

Нещодавно міськвиконком ухвалив рішення перенести і рештки воїнів, і сам монумент на один із міських цвинтарів. Але, коли місце поховання розкрили, жодних залишків тіл не знайшли. Історики дослідили пресу тих часів і знайшли інформацію, що факт поховання все-таки був. Про це розповів кандидат історичних наук Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича Назарій Христан:

Судячи з газетних заміток 1946 року, очевидно, когось та й ховали. Тіло Лаврентія Волошина було — він простудився в Дунаї, лікувався у госпіталі і помер. Була присутня його жінка. Малоймовірна, щоб вона б не відреагувала, якщо б тіло було відсутнє, – сказав Христан

Монумент у тому вигляді, в якому його бачили чернівчани, встановили на місці поховання у 1969 році. Що конкретно робили — реставрацію чи повну заміну стели, невідомо. У хроніках тих часів інформації про це немає. Чернівецький міський голова Роман Клічук розповідає, сам монумент у рамках декомунізації хотіли перенести давно.

Ми з ветеранською організацією домовились, щоб якщо є могили, то ці могили вони перенесуть на кладовище разом із пам’ятником. А у зв’язку з тим, що могил немає, то немає змісту переносити цей пам’ятник. Він просто піде на смітник історії – каже він

Місцеві жителі ж говорять, що особливих почуттів до цього монументу ніколи не мали. Двоє із тих офіцерів, чиї імена були викарбувані на монументі, мали відверто антиукраїнську позицію. Вони очолювали загони, які боролись проти Українського національного руху у 1917-1922 роках. Про це говорить громадський діяч, чернівчанин Володимир Антонюк.

У Чернівцях комуністи завжди мали вагу, до їхньої думки прислуховувались, навіть якщо вони перестали називатися комуністами, вони залишилися при владі. Тому те, що зараз зносять, то добре роблять. Це маркери комунізму. Зносять — та й все, – каже він

Культурної цінності цей пам’ятник радянським офіцерам не становить, але чи було все-ж таки поховання і що з ним сталось, розмірковує Назарій Христан:

Для Радянського Союзу це був потужний символізм. Створення от таких місць пам’яті, щоб діти ставили запитання «Хто тут похований?», віра в героїв, віра у визволителів. І ця пам’ять насаджувалась довго і багато поколінь. Ми бачимо результат — ще донедавна люди ходили і несли квіти до могили радянських офіцерів, які були символами Радянського Союзу, сили, агресії і так далі, – говорить Христан

Бригада з демонтажу та ексгумації, яка працювала з монументом, офіційно повідомила, що людських останків на місці нібито братської могили не знайшли. Станом на сьогодні виглядає, що такі могили — ще один радянський міф.

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