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Тег:
ВійнаХерсон

Російські війська за добу 105 разів обстріляли Херсонщину, двоє загиблих

Журналіст
Російські війська за добу 105 разів обстріляли Херсонщину, двоє загиблих
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За минулу добу, 18 жовтня, російські окупаційні війська 105 разів обстріляли Херсонщину, дві людини загинули, четверо поранені.

Про це у Телеграмі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає НСН.

“За минулу добу противник здійснив 105 обстрілів, випустивши 580 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, АГС, ЗУ-23-2, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди”, ідеться у повідомленні.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу та парку у Херсоні.

Через російську агресію дві людини загинули, ще четверо – дістали поранення.

Ще новини України: У Херсонській області окупанти роздають повістки про мобілізацію цивільним українцям

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