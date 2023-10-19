Російські війська за добу 105 разів обстріляли Херсонщину, двоє загиблих

За минулу добу, 18 жовтня, російські окупаційні війська 105 разів обстріляли Херсонщину, дві людини загинули, четверо поранені.

Про це у Телеграмі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає НСН.

“За минулу добу противник здійснив 105 обстрілів, випустивши 580 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, АГС, ЗУ-23-2, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди”, ідеться у повідомленні.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу та парку у Херсоні.

Через російську агресію дві людини загинули, ще четверо – дістали поранення.

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